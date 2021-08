Si vous installez Windows 11 sur un ordinateur qui ne répond pas aux exigences, vous ne recevrez pas de mises à jour | La technologie

Microsoft vous permettra d’installer Windows 11 sur un ordinateur non pris en charge, mais ne vous proposera aucune mise à jour.

Hier, les utilisateurs qui ont un vieil ordinateur qui ne répond pas aux exigences de Microsoft pour installer le futur Windows 11 ont reçu de bonnes nouvelles lorsque ceux de Redmond ont confirmé qu’ils pouvaient enfin installer le nouveau système d’exploitation via un fichier ISO, ce qui pourrait profiter aux utilisateurs expérimentés qui n’a plus ressenti le besoin d’acheter un nouvel ordinateur pour faire le saut vers le nouveau système.

Cependant, aujourd’hui, nous avons de mauvaises nouvelles, car bien que Microsoft ait encore une fois souligné qu’au moyen d’un fichier ISO, l’utilisateur pourra installer Windows 11 sur un ordinateur qui ne répond pas aux exigences, vous allez devoir vous contenter d’un Windows 11 qui ne peut pas être mis à jour, ni avec ces mises à jour de sécurité très importantes.

Apparemment, si vous installez Windows 11 sur un ordinateur qui ne répond pas aux exigences, il fonctionnera dans une sorte d'”état non pris en charge” donc il ne recevra pas les mises à jour de Windows 11, y compris les mises à jour de sécurité importantes qui sont cruciales pour corriger les vulnérabilités dangereuses. .

Cela aura un impact significatif sur la capacité de Windows 11 à s’imposer comme le système d’exploitation le plus utilisé au cours des deux ou trois premières années de sa disponibilité, car de nombreux ordinateurs ne répondent pas aux exigences qu’il exige, et en même temps, de nombreuses personnes ne voulez pas prendre le risque d’avoir un nouveau système d’exploitation qui ne peut pas être mis à jour sur votre ordinateur.

Si vous faites partie des courageux avec le fichier ISO de Windows 11 et que cela ne vous dérange pas que votre ordinateur soit exposé à des menaces de sécurité vous ne devriez avoir qu’un processeur 64 bits à 1 GHz avec deux cœurs ou plus, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

On ne sait pas pourquoi Microsoft crée autant d’obstacles pour que les utilisateurs puissent passer à Windows 11, mais il est probable qu’à l’approche de la fin du cycle de Windows 10, de nombreuses exigences pourront s’adapter à des ordinateurs moins favorables.