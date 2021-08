Si vous jouez ma musique, payez-moi

in

Environ six semaines après avoir publiquement soutenu l’American Music Fairness Act (AMFA), la chanteuse née dans le New Jersey, Dionne Warwick, a appelé le Congrès à adopter la loi – et s’est attaquée au manque de redevances enregistrées payées par les stations de radio traditionnelles.

La chanteuse de « I Say a Little Prayer », âgée de 80 ans, a réitéré son soutien à l’American Music Fairness Act dans un éditorial d’USA Today, que MusicFIRST, âgé de 14 ans, a également diffusé sous forme de communiqué de presse. A2IM, l’AFM, la Recording Academy, la RIAA, la SAG-AFTRA et d’autres organisations de premier plan ont encore fondé musicFIRST, qui vise à imposer de nouveaux frais de représentation aux stations de radio locales.

Certes, les stations de radio traditionnelles sont tenues de payer des redevances uniquement du côté de l’édition (non enregistrée) – une réalité juridique qui a longtemps suscité le recul des entités énumérées ci-dessus. À l’inverse, les radiodiffuseurs continuent de plaider en faveur du maintien du cadre existant, pour des raisons évidentes, et le conflit qui dure depuis des années n’a pas manqué de législation.

S’appuyant sur ce dernier point, l’American Music Fairness Act, ont indiqué ses auteurs dans un communiqué officiel, “est une réponse au Local Radio Freedom Act défendu par la National Association of Broadcasters”, un représentant basé à Washington, DC de quelque 8 300 stations de radio et de télévision. Inutile de dire que l’AMFA exigerait des stations de radio traditionnelles (pas seulement leurs homologues numériques) de payer des redevances pour l’utilisation des enregistrements.

D’un autre côté, la LRFA vieille de presque dix ans – que les législateurs ont réintroduite plus tôt cette année – indique clairement que le Congrès « ne devrait pas imposer de nouveaux frais d’exécution, taxes, redevances ou autres frais… liés à l’exécution publique d’enregistrements sonores sur un radio locale.

Maintenant, comme mentionné initialement, Dionne Warwick – qui est apparue aux côtés du co-fondateur de Sam & Dave Sam Moore et Ken Casey des Dropkick Murphys lors d’une conférence de presse en faveur de l’AMFA – a doublé son soutien à la législation dans un 800- mot d’opinion.

Après avoir brièvement récapitulé ses six décennies de carrière musicale, Warwick souligne que « malheureusement, une chose est restée la même » au cours des 60 dernières années, se référant à l’idée que « les stations de radio ne paient toujours pas les artistes pour leur travail ».

À partir de là, le texte qui va droit au but mentionne la relation professionnelle et l’amitié de Warwick avec Frank Sinatra (« un guerrier de l’équité musicale »), le rôle réduit que jouent les albums dans la croissance des revenus des artistes aujourd’hui, et le fait que de nombreux fans de musique découvrent de nouvelles suit et agit sur les services de streaming (qui paient des redevances enregistrées, bien sûr) par opposition aux stations AM/FM.

“J’exhorte le Congrès à adopter l’American Music Fairness Act et à écouter les artistes”, déclare la pièce vers sa conclusion. « Il est temps de réparer ce tort. Il est temps de rectifier cette injustice et de rendre aux artistes leur dû. Il est temps d’adopter une législation qui uniformise enfin les règles du jeu et assure l’équité pour les musiciens qui travaillent.

Compte tenu de la nature prolongée de la bataille sur les redevances de la radio traditionnelle, il reste à voir si le Congrès adoptera en fait l’American Music Fairness Act. Sur ce front, la National Association of Broadcasters, renonçant à un éditorial axé sur les relations publiques comme celui rédigé par Warwick en faveur des données concrètes, a révélé dans un communiqué à la fin du mois dernier qu’un groupe bipartite de 169 représentants et 22 sénateurs avait déjà co- a parrainé la Loi sur la liberté de la radio locale.