Si vous laissez les choses aux responsables de la santé, ils « ne feront que considérer ce qui est le mieux pour la santé publique » ⋆ .

Le sénateur Tom Cotton n’est malheureusement pas un homme stupide. En fait, il est brillant, ce qui est un problème. Il est assez brillant pour pouvoir agir comme un homme stupide pour impressionner le public de Fox MAGA. Comme nous l’avons signalé plus tôt cette semaine, le membre du Congrès Eric Swalwell dit que la politique républicaine-MAGA est une lutte professionnelle, ils savent qu’ils doivent divertir et ils divertissent en provoquant l’indignation. Tom Cotton veut que les gens soient scandalisés que si cela était laissé aux responsables de la santé publique, ils ne feraient des choses que dans l’intérêt de la santé publique.

Au diable.

Cotton l’a expliqué sur Fox News :

Permettez-moi de dire que personne n’a élu le CDC. Personne n’a été élu Tony Fauci de prendre ces décisions. Les conseillers conseillent, les élus décident.

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

“Et le peuple américain a élu Joe Biden et les membres du Congrès et nos gouverneurs et assemblées législatives des États pour prendre ces décisions à notre place.

« Si vous confiez simplement ces décisions à un groupe de bureaucrates de la santé publique, bien sûr, la seule chose qu’ils prendront en considération est ce qu’ils pensent être dans le meilleur intérêt de la santé publique.

Intelligent. Bien raisonné. Sauf pour une partie. Fauci conseille. Le problème de Cotton est que Joe Biden écoute les conseillers, notamment les choses sur la santé publique, dont Biden connaît peu.

Nous réalisons que Cotton préférait Trump, qui se moquait bien de ce que Fauci et d’autres conseillaient. Mais Tom, pas de chance, frère. En grande partie parce que Trump a foiré COVID en ignorant les conseillers.

La plupart des dirigeants ont des conseillers à conseiller et la plupart utilisent ensuite ces conseils pour former une politique publique. Même si cela nuit un peu à l’économie et constitue un inconvénient, Biden considère que son travail le plus important consiste à protéger le peuple américain. Radical, on le sait. Mais s’y habituer.

Le sénateur Tom Cotton (R-AR) accuse les « bureaucrates de la santé publique » de * haleter * ne considérant que « ce qu’ils pensent être dans le meilleur intérêt de la santé publique ». pic.twitter.com/pYtE02773g – Le recomptage (@therecount) 23 juillet 2021

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected]