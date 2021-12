Si vous l’avez acheté sur Amazon au cours de la dernière année, il y a un rappel que vous devez voir

Le risque d’incendie est le genre de problème de sécurité qui générera des rappels de produits, et nous avons été témoins de quelques actions de ce type récemment. Amazon a son propre produit qui présente un risque d’incendie. Le détaillant a donc émis un rappel pour certains des matelas en mousse à mémoire de forme AmazonBasics qu’il vendait en ligne depuis près d’un an. S’il vous arrive de dormir sur l’un des matelas visés par le rappel, vous devez agir immédiatement et contacter Amazon pour régler le problème.

Le rappel des matelas Amazon

La Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation (CPSC) a déclaré que les matelas « ne satisfont pas à la norme fédérale d’inflammabilité obligatoire pour les matelas, ce qui présente un risque d’incendie ».

L’annonce ne permet pas de savoir exactement quel est le risque d’incendie, mais Amazon affirme que les acheteurs n’ont encore signalé aucune blessure ou incident.

Amazon a vendu les matelas en mousse à mémoire AmazonBasics en ligne d’avril 2020 à mars 2021. Les matelas coûtaient entre 150 $ et 450 $, selon l’annonce de la CPSC. Au total, Amazon rappelle 15 300 matelas.

Les produits visés par le rappel étaient disponibles dans des tailles de 10 et 12 pouces. En outre, ils étaient disponibles en tailles twin, full, queen, king et California king. L’image ci-dessous montre un exemple de matelas Amazon faisant partie du rappel.

Les matelas Amazon sont blancs, avec des « amazonbasics » imprimés au pied du lit. Une étiquette fédérale blanche avec « Amazon.com Services Inc. mentionné comme importateur est également présent sur les produits.

Un exemple de matelas en mousse à mémoire de forme AmazonBasics inclus dans le rappel Amazon. Source de l’image : Amazon

Ce que tu devrais faire

L’annonce du rappel des matelas CPSC Amazon indique que le détaillant contacte déjà tous les acheteurs dans le but de remédier au problème. Amazon opte pour une réparation, vous n’avez donc pas à remplacer votre matelas en mousse à mémoire de forme AmazonBasics.

Au lieu de cela, Amazon organisera l’expédition directe d’une housse que vous pourrez placer sur le matelas. Cela mettra les matelas en conformité, note l’annonce. Vous recevrez la housse de matelas gratuitement, vous n’avez donc rien à payer pour résoudre le problème.

Le rappel a été annoncé pour la première fois le mois dernier et une page Web a été créée. C’est là que vous trouverez des informations supplémentaires sur le rappel de matelas AmazonBasics. Rendez-vous sur ce lien pour accéder aux documents.

Amazon a inclus une section FAQ qui répond à des questions supplémentaires. Par exemple, même les acheteurs qui ont reçu le matelas en cadeau ou l’ont acheté d’occasion seront admissibles à la housse de matelas à glissière gratuite.

La page Web de rappel de matelas Amazon contient également un guide de l’utilisateur qui fournit des instructions sur la façon d’utiliser la housse de fermeture à glissière.

Assurez-vous également de consulter l’annonce de la CPSC sur ce lien.

Séparément, la CPSC a publié un rappel différent le mois dernier en raison des risques d’incendie concernant les produits vendus par Amazon. C’est le rappel des projecteurs LED Lightform, que vous devez absolument lire pour être en sécurité.