Si vous manquez des contrôles de relance, lisez cette mise à jour dès maintenant

Maintenant que le 15 décembre est passé, il y a un détail important sur la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie dont les Américains devraient être conscients, s’ils ne le sont pas déjà : aucun nouveau chèque de relance n’est à venir. Certainement aucun de sitôt.

Bien sûr, certains Américains pourraient en obtenir un de plus ou un assortiment de paiements ici et là, mais ceux-ci sont généralement liés à l’argent qu’ils auraient déjà dû recevoir. Ou c’est pour corriger une erreur ou changer de statut. Et cela aura un impact sur une minorité d’Américains. Rien de tel que les larges vagues de chèques qui ont été envoyées cette année à des dizaines de millions d’Américains, en gros. Cette semaine a mis fin à tout cela. Selon l’IRS, de nouveaux chèques de relance du crédit d’impôt pour enfants (totalisant environ 16 milliards de dollars) sont sortis mercredi. Cette dernière tranche de paiements pour 2021 visait quelque 36 millions de ménages américains, la plupart de ces paiements prenant la forme de dépôts directs. Fait important, ce paiement clôt une série mensuelle de six chèques qui a commencé en juillet. Maintenant, parlons de la suite.

Il va être tard dans la nuit au Capitole, alors parlons de la raison pour laquelle le Sénat doit adopter la loi Build Back Better pour prolonger le crédit d’impôt pour enfants essentiel. pic.twitter.com/PSOdI4a1iX – Représentant Shontel Brown (@RepShontelBrown) 15 décembre 2021

Le président Biden a déjà proposé de prolonger les paiements mensuels du crédit d’impôt pour enfants jusqu’en 2022. Cela fait partie de son plan de dépenses nationales de 1,7 billion de dollars qui est actuellement bloqué au Sénat. C’est pourquoi, pour le moment, le gouvernement fédéral n’a pas recours aux chèques de relance. Même si les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès, la marge est mince comme un rasoir au Sénat. Les démocrates ne peuvent pas se permettre de perdre un seul vote sur un projet de loi comme celui-ci – et en ce moment, ils le sont.

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin est le principal obstacle à l’adoption d’un projet de loi qui étendrait ces contrôles pour une autre année. Ironiquement, il serait en fait en faveur de nouvelles vérifications du crédit d’impôt pour enfants en 2022. Son principal problème avec la facture globale de Biden est son prix exorbitant. Voilà où en sont les choses, pour le moment. Biden essaie de garder Manchin du côté – tout en renonçant au strict minimum pour obtenir le soutien de Manchin de manière à laisser intacte l’expansion du crédit d’impôt pour enfants.

Mais encore une fois, nous n’en sommes pas encore là.

Maintenant, il se pourrait bien que Biden obtienne enfin le soutien dont il a besoin pour que ce cadre soit enfin adopté. Il a déjà traversé la Chambre. Et l’IRS a déclaré au Congrès qu’il avait besoin que la nouvelle langue soit approuvée au plus tard quelques jours après Noël, afin que l’émission de chèques de relance se poursuive le 15 janvier comme elle l’a été.

Autrement dit, le temps presse.

Paiements du crédit d’impôt pour enfants en 2022?

Pour l’instant, voici ce que tout le monde doit savoir sur 2022. Parce que peu importe ce qui se passe avec la législation du Sénat, nous allons toujours parler et traiter des paiements de crédit d’impôt pour enfants de cette année l’année prochaine.

Premièrement, avez-vous reçu les six versements mensuels du crédit d’impôt pour enfants auxquels vous aviez droit cette année ? Si non, ne vous inquiétez pas. Vous vous rattraperez l’année prochaine. Quel montant vous n’avez pas obtenu cette année que vous auriez dû obtenir ? Vous devrez simplement le réclamer dans votre déclaration de revenus fédérale l’année prochaine, à titre de crédit d’impôt.

Cela vaut pour les personnes qui ont raté un chèque à six.

Maintenant, comme pour tout le monde ? Ceux d’entre vous qui ont reçu la série complète de six paiements, vous devrez également faire quelque chose l’année prochaine. Quel que soit le montant total que vous avez obtenu grâce aux chèques cette année, vous réclamerez le même montant dans votre déclaration de revenus fédérale l’année prochaine.

De cette façon, vous bénéficiez de la seconde moitié du crédit d’impôt pour enfants élargi qui a été approuvé cette année.