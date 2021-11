Si vous m’attaquez, vous attaquez la science

Le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a lancé la semaine avec plusieurs nouvelles interviews de haut niveau, qui font toutes les gros titres grâce à la nouvelle variante inquiétante de COVID-19 Omicron. Cependant, le Dr Fauci continue parfois de marcher un peu sur son propre message, grâce à une défense ardente de ses actions et de ses commentaires tout au long et jusqu’à ce moment actuel de la pandémie. Comme l’a dit le Dr Fauci lors d’une apparition sur Face the Nation sur CBS ce week-end, par exemple, ses détracteurs «critiquent vraiment la science, car je représente la science. C’est dangereux. »

Pendant ce temps, dans l’émission Good Morning America de lundi sur ABC, Fauci a déclaré qu’il ne pensait pas que de nouvelles restrictions généralisées soient imminentes aux États-Unis en raison de la variante Omicron COVID-19. « De toute évidence, nous sommes en état d’alerte élevé », a déclaré le Dr Fauci à ABC News. « Il est inévitable que, tôt ou tard, cela se répande largement. »

Fauci: Aucune nouvelle restriction sur la variante Omicron

Des législateurs comme Sens. Rand Paul et Ted Cruz ont appelé le Dr Fauci à démissionner et à être poursuivi au cours de COVID-19. Fauci se moque de telles menaces, les qualifiant de « bruit ». « Ils critiquent vraiment la science parce que je représente la science. C’est dangereux. » pic.twitter.com/zLzceD2DHe – Face The Nation (@FaceTheNation) 28 novembre 2021

À l’heure actuelle, les scientifiques s’empressent de comprendre tout le potentiel de la nouvelle variante Omicron, découverte ces derniers jours en Afrique du Sud. La crainte est que, puisqu’il contient beaucoup plus de mutations que la variante Covid Delta, il soit plus transmissible. Et pourrait même surmonter les protections vaccinales actuelles.

Quelques pays dans le monde ont commencé à fermer leurs frontières aux étrangers dans le but, sinon de prévenir l’arrivée de cette nouvelle variante, du moins de réduire le nombre qu’ils importent.

Les messages sur la nouvelle variante Omicron, quant à eux, sont un peu partout en ce moment.

Selon le PDG de Moderna, l’efficacité du vaccin pour Omicron a « probablement chuté ». Dr Fauci, ce week-end : les États-Unis devraient être prêts à faire « tout et n’importe quoi » pour lutter contre la variante Omicron. Également ce week-end, du Dr Fauci : Il est « trop tôt pour dire » si nous avons besoin de nouveaux blocages ou mandats pour le faire. D’accord, je suppose que tout cela sonne bien. Mais attendez, Fauci encore : grâce à Omicron, les États-Unis ont « le potentiel d’entrer dans une cinquième vague » de COVID-19.

« Ces bureaucrates pensent qu’ils sont la science »

Le président Biden a fait lundi ses propres remarques sur la variante Omicron. Il a exhorté les Américains à ne pas paniquer, ajoutant que nous avons plus d’outils maintenant que nous n’en avions à ce stade l’année dernière (comme des vaccins efficaces). Jeudi de cette semaine, le président dévoilera une stratégie COVID-19 plus détaillée qui englobe la nouvelle variante.

Pendant ce temps, certains des récents commentaires de Fauci ont suscité la colère de personnes déjà déterminées à s’opposer à lui.

Il est bien sûr regrettable que le Dr Fauci soit devenu un tel point focal de l’intérêt et de l’attention des gens tout au long de la pandémie. Peu importe ce que vous pensez de tout ce qui s’est passé. L’accent devrait être mis sur les informations les plus précises sur le plan scientifique que nous ayons sur la pandémie et les forces qui la sous-tendent. Et, bien sûr, ces idées peuvent changer à mesure que les scientifiques en apprennent davantage. C’est à prévoir puisque COVID-19 – et ses ramifications comme la variante Omicron – ne sont pas quelque chose que nous avons rencontré auparavant.

Néanmoins, le Dr Fauci a fait beaucoup de cela personnel. Certes, ses détracteurs aussi – mais il en faut deux pour danser le tango. « (Je suis) facile à critiquer, mais ils critiquent vraiment la science parce que je représente la science », a déclaré Fauci sur Face the Nation. « Pour moi, c’est plus dangereux que les frondes et les flèches qui me sont lancées. Je ne serai pas ici pour toujours, mais la science sera là pour toujours.

« Je vais juste faire mon travail et je vais sauver des vies et ils vont mentir. » Des gens récalcitrants, que le bon docteur veut sans doute atteindre, entendent ce genre de chose. Pour eux, on dirait que le Dr Fauci dit : je suis la science.

Ceci, bien sûr, a fait sortir les couteaux de critiques comme le sénateur républicain de l’Arkansas, Tom Cotton. Il a qualifié ces remarques de « juste un autre exemple de la façon dont ces bureaucrates pensent qu’ils sont la science, qu’ils représentent la quintessence du savoir et ces politiciens sales, comme le président des États-Unis et les sénateurs et représentants des États-Unis, n’ont pas à leur dire Que faire. Ce n’est pas ainsi que fonctionne notre démocratie.