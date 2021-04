“Si vous n’acceptez pas le sacrifice, ce n’est pas pour vous”

24/04/2021 à 6h30 CEST

Le titulaire est valable pour Joana, pour la boxe et pour la vie. Quelques mois l’attendent avec un régime draconien pour perdre du poids et atteindre les 47 600 kilos qui lui permettent de concourir dans sa catégorie. Elle arrive au gymnase avec le déjeuner d’aujourd’hui, des gâteaux de riz et une banane, et une dure journée d’entraînement l’attend. D’autres plus. «Si vous n’êtes pas en mesure d’accepter les conditions et le sacrifice, ce n’est pas pour vous. Il est difficile de s’entraîner autant d’heures et de savoir qu’un poisson bouilli aux légumes vous attend la nuit. Parfois, mes tripes rugissent tellement que cela vous empêche de dormir, alors j’ai un yaourt comme «recette» pour que je puisse me reposer », explique-t-il. Il le raconte avec ce calme qu’il dégage et analyse chaque réponse. Pour les questions inappropriées, il y en a déjà d’autres et PastranaIl choisit simplement «de s’éloigner de la controverse.

Nous connaissons déjà les préjugés et les stéréotypes qui existent dans ce monde dans lequel je vis. Je consacre mon temps à démontrer et si quelqu’un ne veut pas voir la réalité, qui est celle d’une femme qui a atteint le sommet de la boxe, c’est son problème. C’est ce que nous devons transmettre à ceux qui viennent derrière. Référent? Je n’ai pas la visibilité des autres sports mais dans le mien je le suis. J’aime que les filles m’envoient des messages et me disent leurs préoccupations. Je ne pouvais pas le faire.

AVANT LA CAMÉRA

Joana pastrana, trente ans et un CV sportif impressionnant. Mais la vie continue et le jour viendra où le prochain «round» aura lieu en dehors du ring. En tant qu’ambassadeur de Oysho il anime des formations virtuelles, est conférencier et donne des cours. «J’évolue au-delà de la boxe et je dois me concentrer sur l’avenir. La proposition m’est venue de travailler sur cette série Movistar et je n’y ai pas réfléchi à deux fois & rdquor;, explique-t-elle avec enthousiasme. Son rôle de gladiateur amazonien va surprendre. «J’aimerais être un spécialiste du cinéma – dit-il – parce que ça va beaucoup avec ma personnalité et ça me donne cette poussée d’adrénaline dont je ne pourrais pas vivre sans. Il prononce ce mot à plusieurs reprises au cours de l’entretien et reconnaît que «si je ne l’avais pas, je le chercherais. L’important dans cette vie est de ressentir et avec l’adrénaline je suis un pur sentiment.

