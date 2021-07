Si vous n’achetez qu’une des actions Fintech, faites-en l’une de ces 5

Alors que nous sortons plus forts de la pandémie de Covid-19, le marché de la technologie est plus différent que jamais. Les innovations récentes des actions de biotechnologie et de fintech, par exemple, montrent comment les besoins de l’ère pandémique façonnent le marché.

En 2021, les fintech exploiteront des technologies de pointe pour fournir des solutions de services financiers plus rapides et plus fiables aux institutions et aux utilisateurs quotidiens. Cette catégorie comprend les entreprises qui vendent des solutions de traitement des paiements ou facilitent les paiements de personne à personne via leurs applications propriétaires.

Certains services Fintech populaires incluent :

Services bancaires mobiles Applications de paiement en ligne Prêts d’argent P2P (peer-to-peer) Logiciel d’analyse financière Logiciel de traitement des paiements

Si vous souhaitez participer au succès financier du secteur de la fintech, c’est le moment. Explorons quelques-unes des actions qui font de grosses vagues dans l’industrie et découvrons si ces opportunités vous conviennent.

Devriez-vous faire confiance aux actions Fintech avec des données privées ?

La sécurité et la confidentialité des données sont une préoccupation importante pour les consommateurs dans presque tous les secteurs, pas seulement dans la technologie. En fait, environ 79% des consommateurs ont exprimé leur frustration face à la façon dont les grandes entreprises traitent mal leurs données privées.

Malgré cette préoccupation croissante, il semble que les gens soient prêts à transmettre leurs données privées aux entreprises si la commodité et les avantages sont suffisamment attrayants. Des études montrent qu’environ 60% des Américains choisiraient de partager leurs données avec des sociétés de technologie financière.

Il semble que les consommateurs préféreraient en fait investir dans des solutions financières numériques plutôt que dans des institutions traditionnelles comme les coopératives de crédit, compte tenu de l’incertitude économique. Cela soulève une foule de questions sur qui détient les données financières privées et comment elles doivent être utilisées.

Peut-être qu’à mesure que de plus en plus d’entreprises améliorent leurs stratégies de sécurité, les consommateurs se sentent plus en sécurité en faisant confiance à ces services numériques. Mais avec la fermeture des banques et des coopératives de crédit pendant la pandémie, les consommateurs n’auront peut-être tout simplement pas d’autre choix que de recourir à des services financiers à la pointe de la technologie. Une chose est claire, les entreprises de fintech se mobilisent pour fournir les solutions de services financiers flexibles dont les clients ont besoin pendant la pandémie.

Meilleures actions Fintech à acheter en 2021

Certaines personnes peuvent considérer les startups fintech comme un feu de paille, mais beaucoup sont en fait des investissements stables à long terme à garder à l’esprit. Que vous soyez un investisseur débutant ou chevronné, passez du temps à rechercher des actions avant de déposer votre argent.

Voici quelques-unes des meilleures actions technologiques dans lesquelles investir, selon les analystes et les conseillers :

Huya (HUYA)

Huya (NYSE :HUYA) est l’une des principales plateformes de jeux en direct en Chine. Alors que le reste du monde était sous le choc de la dévastation économique, Huya est sortie beaucoup plus forte, avec une augmentation de 21% de son chiffre d’affaires à la fin de 2020. La société opère dans diverses parties du monde, y compris une partie importante de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine. .

Le chiffre d’affaires total de Huya est passé à 397,6 millions de dollars au premier trimestre de 2021. Si cela ne suffit pas, il y a des spéculations selon lesquelles Huya pourrait être impliqué dans une fusion potentielle avec l’application de réseautage social chinoise, DouYu. Cela donnerait probablement à l’entreprise un coup de pouce financier encore plus important, donc si vous envisagez d’investir, le moment est venu.

Actions Fintech : Baidu (BIDU)

Il se peut que tu saches Baidu (NASDAQ :BIDU) en tant que moteur de recherche qui sert essentiellement de version chinoise de l’alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) Google. Mais c’est aussi une entreprise technologique multinationale qui s’implique de plus en plus dans des secteurs comme l’IA. La société a récemment surperformé les estimations des analystes, avec des bénéfices nets augmentant de 39% à plus de 656 millions de dollars.

En plus de faire des vagues dans le secteur de l’IA, Baidu a introduit de nombreuses innovations telles que le marketing cloud, le transport autonome et les systèmes cloud d’entreprise. Alors que la société continue de réaliser des bénéfices grâce à ses technologies de pointe, il peut être lucratif d’investir dans les actions de Baidu aujourd’hui.

AT&T (T)

AT&T (NYSE :T) est la plus grande entreprise de télécommunications au monde et la société mère du conglomérat multinational WarnerMedia. Il fusionnera également sa branche médias avec Discovery pour former l’un des plus grands services de streaming mondiaux au monde dans le cadre d’un accord de 43 milliards de dollars. Les analystes financiers estiment que l’entreprise sera un concurrent pour les grandes entreprises comme Walt Disney (NYSE :DIS) et Netflix (NASDAQ :NFLX).

Avec la croissance des réseaux 5G, les géants des télécommunications continuent de faire leurs preuves. Ne négligez pas les anciens mais les goodies comme AT&T lorsque vous envisagez vos opportunités d’investissement dans les actions technologiques.

Parvenu (UPST)

Les prêts automobiles ont gagné en popularité ces dernières années, et Parvenu (NASDAQ :UPST) profite. La société s’attaque aux prêts avec des technologies de pointe améliorées par l’IA. Au lieu de s’appuyer sur les cotes de crédit traditionnelles, Upstart favorise des opportunités de prêt plus fiables en évaluant les cotes de crédit des emprunteurs potentiels afin d’augmenter la vitesse et la facilité du processus de demande de prêt.

Upstart est également en train d’introduire sa plate-forme de prêt automatique, qui permettra aux banques, aux emprunteurs et aux concessionnaires de prêter et d’emprunter directement via leur application. Avec cette plate-forme, Upstart devrait doubler ses revenus en 2021, donc investir dans leurs actions en ce moment devrait être une décision rentable.

PayPal (PYPL)

Même si Pay Pal (NASDAQ :PYPL) est connue pour sa plateforme de paiement P2P en ligne, l’entreprise est bien plus que cela. Récemment, elle a étendu ses services aux plateformes de commerce électronique, en formant des partenariats avec des sociétés multinationales.

PayPal compte 392 millions de comptes et le PDG pense que les revenus ne feront qu’augmenter à l’avenir. À mesure que les consommateurs effectuent de plus en plus leurs achats en ligne, de plus en plus de personnes ont commencé à utiliser PayPal pour effectuer des paiements en ligne, et la performance de leurs actions en reflétera.

Envisagez d’investir dans la Fintech dès aujourd’hui

Alors que de plus en plus d’entreprises évoluent en ligne et que les grandes sociétés multinationales étendent leurs franchises à l’échelle mondiale, nous nous dirigeons vers un monde des affaires de plus en plus numérique. Et avec la pandémie en cours, l’évolution vers une société sans numéraire s’annonce de mieux en mieux.

Il est évident que l’industrie des technologies financières a connu une croissance significative ces dernières années, et nous pouvons nous attendre à ce que la demande pour de tels services continue d’augmenter. Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous débutiez tout juste, le moment est venu de commencer à rechercher des opportunités d’investissement dans les actions de la fintech.

A la date de publication, Kiara Taylor n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.