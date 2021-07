Si vous n’avez pas cet accessoire iPhone, vous ne tirez pas le meilleur parti de votre téléphone

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Les fans d’Apple adorent sérieusement le nouveau système de charge magnétique MagSafe. Apple l’a complètement repensé pour la gamme iPhone 12 d’Apple. Bien sûr, il va sans dire que d’autres nouveaux gadgets Apple l’utiliseront à l’avenir. C’est un moyen tellement pratique de recharger votre iPhone ! Cette nouvelle solution est en quelque sorte un croisement entre la commodité de la recharge sans fil et les performances de la recharge filaire. Le problème est que, comme la plupart des accessoires OEM pour iPhone, le chargeur MagSafe d’Apple est assez cher.

le Chargeur Apple OEM MagSafe se vend 39 $ et c’est toujours assez cher même s’il est réduit à 34 $ sur Amazon. Mais la bonne nouvelle est que les fabricants d’accessoires tiers ont de nombreuses alternatives. Inutile de dire que vous pouvez en obtenir la plupart pour une fraction de ce prix. Dans ce tour d’horizon, nous vous montrerons cinq alternatives de chargeur MagSafe populaires, y compris un best-seller qui ne coûte que 14,39 $!

La gamme iPhone 12 de dernière génération regorge de fonctionnalités impressionnantes que vous adorerez. Si vous envisagez de mettre à niveau à partir d’un ancien modèle d’iPhone, vous devez absolument lire à leur sujet.

Tout commence avec la première grande refonte de l’iPhone d’Apple depuis 2017. Mais vous profiterez également de toutes sortes de nouvelles fonctionnalités exceptionnelles avec la gamme d’iPhone de génération actuelle d’Apple. Les caméras sont incroyables, la puissance du dernier chipset de la série A d’Apple est imbattable et il y a tellement d’autres fonctionnalités à attendre si vous envisagez une mise à niveau. Bien sûr, l’une des nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 12 dont tout le monde parle est MagSafe. c’est la nouvelle itération de la technologie de charge magnétique d’Apple qui manque tant à tout le monde dans la gamme d’ordinateurs portables MacBook.

Sur l’iPhone 12, c’est comme vous n’en avez jamais vu auparavant. La nouvelle technologie MagSafe d’Apple est une combinaison astucieuse de charge sans fil et de charge filaire. C’est exactement comme la configuration de charge Apple Watch propriétaire d’Apple, mais agrandie pour s’adapter à l’iPhone et, probablement, à l’iPad un jour aussi.

La rumeur veut qu’Apple se prépare à supprimer tous les ports de sa gamme d’iPhone, donc MagSafe jouera probablement un rôle clé dans l’avenir des appareils mobiles d’Apple. Le problème, bien sûr, est que les accessoires MagSafe d’Apple sont assez chers, ce qui est normal. Achetez un chargeur MagSafe d’Apple et cela vous coûtera 39 $. Même en vente en ce moment sur Amazon, le Chargeur Apple MagSafe coûte toujours 34 $. C’est beaucoup d’argent à dépenser pour un chargeur de téléphone, malgré la fraîcheur de la technologie MagSafe.

La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses autres options sur Amazon qui fonctionnent exactement de la même manière avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, mais elles coûtent beaucoup moins cher. La meilleure vente Chargeur sans fil magnétique xiwxi ne coûte que 14,39 $, c’est donc un excellent point de départ. D’autres options ont des fonctionnalités supplémentaires intéressantes, comme le 24 $ Chargeur sans fil ESR HaloLock Kickstand avec une béquille intégrée. Il y a beaucoup de choix sur Amazon qui coûtent tous beaucoup moins que les 39 $ facturés par Apple pour son chargeur MagSafe. En fait, vous pouvez même obtenir un Station de charge magnétique Aimtel 4 en 1 en vente pour seulement 23,88 $ et chargez plusieurs appareils à la fois !

Découvrez cinq de nos options préférées ci-dessous.

Chargeur sans fil magnétique xiwxi

xiwxi Chargeur magnétique sans fil pour chargeur Magsafe, chargeur rapide sans fil 15 W max avec… Prix catalogue : 17,99 $ Prix : 14,39 $ Vous économisez : 3,60 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Chargeur sans fil ESR HaloLock Kickstand

Chargeur sans fil ESR HaloLock Kickstand, chargeur compatible MagSafe pour iPhone 12/12 mini/12 Pr… Prix:$19.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Chargeur sans fil TOZO W6 Magnets

Chargeur sans fil TOZO W6 Compatible pour iPhone 12 / Mini/Pro/Max Aviation Aluminium Computer Num… Prix:$15.99 Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Chargeur de voiture sans fil magnétique ESR HaloLock

Chargeur de voiture sans fil magnétique ESR HaloLock [Magnetic Attachment and Alignment] [Secure Air Vent… Price:$34.99 Available from Amazon, . may receive a commission Buy Now

Aimtel Magnetic Wireless Charging Station

Aimtel Wireless Charger,4 in 1 Magnetic Charging Station for Apple Products Mag safe Charger St… List Price:$28.88 Price:$23.88 You Save:$5.00 (17%) Available from Amazon, . may receive a commission Buy Now

