Si vous n’avez pas encore installé la dernière mise à jour iPhone d’Apple, lisez ceci en premier – .

La dernière mise à jour d’Apple de son logiciel d’exploitation mobile s’est avérée être l’une des versions logicielles les plus importantes et les plus importantes de la mémoire récente du fabricant d’iPhone, avec iOS 14.5 accomplissant tout, de l’introduction d’un nouveau régime de confidentialité strict dont les utilisateurs peuvent profiter à ce logiciel. release tirant un coup de feu à travers l’arc contre Facebook – et, en particulier, contre son modèle commercial qui consiste à suivre les utilisateurs sur le Web.

Entre autres choses qu’iOS 14.5 a apporté était l’arrivée de App Tracking Transparency, le nouveau paramètre d’Apple que les utilisateurs d’iPhone peuvent activer s’ils ne veulent plus que des applications comme Facebook suivent leur activité sur différentes applications. Sans surprise, les premières indications indiquent que la grande majorité des utilisateurs d’iPhone activent ce paramètre lorsqu’ils en ont le choix, selon les sociétés d’analyse qui suivent cette activité. Pendant ce temps, la nouvelle version du logiciel a également apporté aux utilisateurs de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités, notamment la possibilité de déverrouiller votre iPhone avec une Apple Watch, de nouvelles voix Siri, la prise en charge d’AirTag et bien plus encore. Il existe cependant une autre mise à jour importante à partager sur iOS 14.5.1 dont les utilisateurs d’iPhone voudront certainement être conscients.

Top Deal du jour Cette coque pour iPhone est fine et légère mais extra Tuff – maintenant elle est au prix le plus bas d’Amazon! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Plus tôt ce mois-ci, Apple a publié iOS 14.5.1, et bien que le but de cette mise à jour semblait être de corriger un bogue de transparence du suivi des applications, Apple a également utilisé la version pour corriger deux jours zéro qui auraient pu être activement exploités. Apple a révélé sur une page de support qu’iOS 14.5.1 corrige deux vulnérabilités affectant WebKit, qui est le moteur de navigateur qui alimente Safari et rend le contenu Web dans d’autres applications propriétaires. À peine Apple a-t-il lancé cette mise à jour pour résoudre ces problèmes, il est devenu clair que la mise à jour pouvait également entraîner de nouveaux problèmes.

Certains utilisateurs ont signalé une forte diminution de la durée de vie de la batterie de l’iPhone et des performances générales depuis l’installation d’iOS 14.5.1. En fait, les tests de batterie Geekbench effectués par iAppleBytes ont révélé qu’un iPhone 11 sous iOS 14.5.1 gérait environ 5,5 heures d’autonomie, contre 6 heures pour un iPhone 11 sous iOS 14.5.

Cela vous place entre un rocher et un endroit difficile, car si iOS 14.5.1 inclut des correctifs de sécurité pour les vulnérabilités actuellement exploitées, vous devez apparemment payer pour cela sous la forme d’un ralentissement des performances.

Heureusement, iOS 14.6 apportera un correctif à ce problème de performances. Cette prochaine version du système d’exploitation est maintenant en version bêta et, au moment de la rédaction de cet article, ne produit pas la même traînée sur la durée de vie et les performances de la batterie. Cela devrait arriver bientôt – en fait, Apple a déjà mis à disposition les premières versions bêta des développeurs iOS 14.7 et iPadOS 14.7 à partir de mercredi après-midi. Comme mon collègue Jacob Siegal l’a écrit dans un autre article aujourd’hui, cela pourrait suggérer qu’iOS 14.6 est également presque prêt pour la consommation publique – donc si vous n’êtes pas un bêta-testeur, soyez à l’affût d’une mise à jour importante dans les jours à venir.

Top Deal du jour Cette coque pour iPhone est fine et légère mais extra Tuff – maintenant elle est au prix le plus bas d’Amazon! Prix: 15,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission