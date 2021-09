Si vous n’avez toujours pas de friteuse sans huile, Amazon a réduit ce modèle à seulement 49 euros | La technologie

in

L’une des choses sur lesquelles vous aimeriez le plus passer du temps est sûrement la cuisine, mais malheureusement, à cause des études ou du travail, vous ne pouvez pas investir ce temps dont vous avez besoin pour obtenir des plats vraiment délicieux et sains.

C’est pourquoi c’est en optant pour des robots de cuisine ou pour quelque chose de beaucoup plus simple comme une friteuse à air sans huile, que nous pouvons faire ces frites que nous aimons tant et en plus en quelques minutes seulement.

Et c’est pourquoi nous devrions nous procurer une friteuse sans huile de grande capacité, et cette friteuse Aigostar Hayden en vente est l’une des meilleures options dont vous disposez pour préparer des plats vraiment délicieux, que ce soit pour vous-même ou pour votre famille ou vos amis.

Cette friteuse sans huile de 3,5 L est idéale pour cuisiner plusieurs portions à la fois. Il a un prix assez abordable et une puissance de 1500W.

Cette friteuse à air sans huile Aigostar Hayden à 49,99 € sur Amazon, il bénéficie d’une remise de 15€ par rapport à son prix précédent, et vous pourriez le recevoir avec la livraison gratuite au cours des prochains jours.

La friteuse à air sans huile Aigostar Hayden à 49,99 € dispose d’un 23% de remise, et c’est une friteuse d’une capacité de 3,5 l, c’est-à-dire que nous pouvons créer des plats vraiment délicieux pour plusieurs personnes.

Cette friteuse a un chauffage interne rapide en faisant circuler 360 ° d’air à grande vitesse, et le meilleur de tous est qu’elle n’a pas besoin d’huiles ajoutées aux aliments donc tous nos plats seront beaucoup plus sains.

Il est très simple à programmer, puisqu’il suffit de déplacer le minuterie de 0 à 30 minutes et la température souhaitée dans une plage de 80 à 200°C pendant la cuisson. Dès que le plat est prêt, la friteuse s’éteint automatiquement.

Une fois la cuisson terminée, il est très facile à nettoyer, car vous pouvez retirer son panier de cuisson de 3,5 l, ajouter un peu d’eau, lui donner du détergent et le frotter pour le nettoyer efficacement.

