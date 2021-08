Si vous n’avez toujours pas de friteuse sans huile, ce modèle espagnol ne coûte que 69 euros et a une capacité de 2,5L | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’une des principales marques d’électroménager du moment est l’espagnole Cecotec, de Valence. En ce moment, ils vendent toutes sortes de gadgets et à des prix très abordables, y compris les plus en vogue.

Difficile à ce stade d’avoir acheté un appareil électronique pour la maison sans être tombé sur un modèle Cecotec, une firme qui ne cesse de croître grâce à l’impulsion, entre autres, de ses robots aspirateurs Conga, le joyau de la la Couronne.

De plus, ils ont pris le train en marche de deux autres appareils clés : les climatiseurs portatifs et les friteuses sans huile, avec différents modèles à un prix abordable. Dans ce dernier secteur, ils piétinent surtout avec leur modèle à seulement 40 euros, le best-seller de loin.

Cependant, Cecofry Deluxe Rapid Sun vaut la peine de payer un peu plus cher, qui a plus de capacité et cuit donc beaucoup mieux les portions pour deux personnes ou plus. Mieux encore, il ne coûte que 69,90 euros, il a donc un prix inférieur à celui de la concurrence.

Cette friteuse sans huile d’une capacité de 2,5 L a un prix abordable et une puissance de 1400 W, de quoi préparer des portions de pommes de terre, de viande et d’autres aliments en quelques minutes, et de manière saine.

Avec un panier de 2,5 L entièrement lavable et compatible au lave-vaisselle, vous pouvez cuire toutes sortes d’aliments de manière uniforme, et sans besoin d’huile, donc le résultat est beaucoup plus sain et avec moins de calories, la principale raison du succès de ces friteuses à air.

Par exemple, selon le fabricant, un demi-kilo de frites peut être cuit d’un seul coup, largement suffisant pour servir 3 à 4 portions généreuses. La mesure varie en fonction du type de nourriture, bien sûr.

L’une des principales différences avec les modèles low cost est que son écran est numérique et permet de régler différentes valeurs au maximum, comme la température ou l’heure. Ce n’est pas le cas des alternatives moins chères, qui utilisent des commandes analogiques un peu plus sujettes aux pannes.

Si vous recherchez une friteuse sans huile, nous avons sélectionné les meilleurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant dans différentes gammes de prix.

Il dispose de huit modes préconfigurés parfaitement adaptés au type d’aliment à cuire, vous n’avez donc pas besoin de régler la température et la durée à la main.

Comme dans pratiquement toutes les commandes à la boutique officielle Cecotec, La livraison est gratuite depuis l’Espagne et partout dans la péninsule, avec des délais de livraison assez courts, d’environ 48-72 heures ouvrables normalement.

