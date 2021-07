Si vous ne pouvez pas les obliger à se conformer volontairement, payez-les ou forcez-les ⋆ 10z viral

Jeudi, les Américains ont appris que le président Joe Biden avait décidé d’encourager les paiements en espèces aux Américains pour obtenir leur vaccin. Il a également décidé de forcer les travailleurs fédéraux à se conformer à la vaccination ou à faire face à des tests forcés, des mandats de masque et des restrictions de voyage.

Si son objectif est de rendre malheureux tout travailleur fédéral qui fait le choix de refuser le vaccin, il est bien parti. J’attends juste que le premier procès soit déposé contre l’ordonnance pour voir exactement où cela se passe sur le plan juridique.

. a partagé la déclaration de Biden: «Avec la liberté vient la responsabilité. Veuillez donc exercer un jugement responsable. Faites-vous vacciner pour vous-même, les personnes que vous aimez, pour votre pays. »

Je suis d’accord avec une partie de sa déclaration. Avec la liberté, il y a une responsabilité qui va avec. Cette responsabilité est de s’assurer que nous maintenons la capacité d’être libre. Il n’est pas de la responsabilité de forcer quelqu’un à prendre un vaccin qu’il ne souhaite pas prendre. Un vaccin qui n’a pas encore reçu d’examen et d’approbation complets de la FDA.

Mais ce qui est choquant, c’est la demande faite aux gouvernements locaux de financer les paiements en espèces. Non pas que quelqu’un de la gauche radicale ait suggéré de donner plus d’argent. Après tout, c’est la solution radicale à tout. Ils croient simplement qu’ils peuvent imprimer plus et donner plus pour arriver à leurs fins.

Cette décision permettra aux gouvernements des États et locaux d’accéder à l’argent fédéral de l’aide aux coronavirus pour payer 100 $ aux Américains pour obtenir leurs vaccins. L’argent qui a été mis de côté pour aider à la « reprise » sera utilisé pour payer la conformité.

Laissez-moi aller droit au but. Joe Biden et la gauche radicale pensent avoir donné assez d’argent aux Américains pour les rendre accros. Ils pensent que la majorité des Américains qui n’ont pas encore obtenu de vaccin COVID peuvent être achetés pour 100 $.

La décision va à deux extrêmes. D’un côté, la décision est d’essayer de récompenser le respect des mandats gouvernementaux. De l’autre, vous rendre la vie misérable pour n’avoir pas obéi au gouvernement.

Sommes-nous vraiment si naïfs de croire qu’il s’agit d’un vaccin ? Sommes-nous vraiment naïfs de croire qu’il s’agit de « mettre fin à une pandémie ? »

Oui, les cas de COVID sont en augmentation dans tout le pays. Le problème est que les cas de COVID sont nettement inférieurs aux niveaux antérieurs à travers le pays. Les taux d’hospitalisation sont loin des niveaux de crise. Les décès continuent de rester faibles et nous connaissons tous la controverse entourant la façon dont les décès COVID sont de toute façon attribués.

Pour donner encore plus de clarté à la situation, les décès dus au COVID sont à des niveaux qui étaient présents lorsque les restrictions COVID étaient assouplies. Les cas sont peut-être en augmentation, mais les décès n’augmentent pas au même rythme.

Même les niveaux de cas sont faibles par rapport à plus tôt dans la pandémie. Maintenant, nous revenons aux mandats et aux restrictions. Même en menaçant les employés fédéraux d’empêcher leur voyage s’ils refusent de se faire vacciner.

Alors pourquoi cette décision drastique ? Ce n’est certainement pas la nature mortelle de la nouvelle variante. Ce n’est pas non plus le fait que les systèmes hospitaliers soient débordés.

Oui, tout est question de contrôle.

C’est exactement ce que le président Joe Biden essaie de faire ici. Il continue d’exercer son contrôle sur les Américains de toutes les manières possibles. C’est exactement ce que fait la gauche radicale. Vous êtes récompensé si vous êtes conforme, mais puni si vous choisissez la liberté.

