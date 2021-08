Si vous ne pouvez pas vous lever lorsque l’alarme sonne ou si vous ne l’entendez pas, voici ce qui vous arrive | Vie

in

Vous aviez réglé le réveil à 7h00, mais vous vous êtes réveillé à 8h30 et vous ne l’avez pas entendu. Ou peut-être que vous l’avez désactivé et que vous ne vous en souvenez pas. Que se passe-t-il?

Personne n’aime ça se lever quand le réveil sonne. Mais il y a une différence entre se réveiller avec de l’énergie ou ne pas avoir la force d’éteindre l’alarme.

Se réveiller extrêmement fatigué le matin, ou même ne pas entendre le réveil, ou l’éteindre sans que vous vous en souveniez, c’est lié à problèmes de sommeil, comme expliqué dans Greatist.

Dans de nombreux cas, ce sont des troubles temporaires et peuvent être corrigés. Mais il faut être prudent car cela pourrait être lié à des facteurs tels que la dépression, ou une mauvaise gestion du repos.

La première cause qui produit ce problème est un manque chronique de sommeil. Selon Guy Meadows, fondateur de la School of Sleep, chaque personne a besoin de dormir entre 7 et 9 heures par jour.

Si nous dormons moins, cela peut ne pas nous affecter à court terme, mais avec le temps, le corps récupère ces heures perdues et peut causer nous nous sentons beaucoup plus fatigués au réveil, ou dormons plus profondément, et n’entendons pas le réveil.

Une autre cause fréquente est ne pas dormir selon notre chronotype. C’est le nom donné à un horaire de sommeil qui détermine notre génétique.

Il y a des gens dont la génétique dicte qu’ils doivent se coucher tôt pour se lever tôt le matin, tandis que d’autres se sentent mieux lorsqu’ils se couchent tard et se lèvent plus tard.

Si nous forçons notre corps à sortir de notre chronotype on se repose pire même si on dort 8 heures, et cela peut causer des difficultés à se réveiller.

Il existe également des causes circonstancielles : stress, anxiété, mauvaise alimentation, ne pas avoir d’horaire fixe pour dormiraffecter la qualité du sommeil.

Une autre cause importante est la dépression. En fait, c’est l’un de ses symptômes : les personnes déprimées n’entendent souvent pas le réveil, ou n’ont pas la force de se lever.

Enfin, il existe des causes telles que les troubles du sommeil: apnée, syndrome des jambes sans repos ou somnambulisme.

Et que pouvons-nous faire pour y remédier ? Les experts conseillent d’améliorer votre alimentation, de toujours vous coucher à la même heure, de ne pas utiliser d’écrans une heure avant le coucher, de faire de l’exercice et d’essayer de réduire le stress et l’anxiété.

C’est aussi une bonne astuce changer la tonalité de l’alarme ou la mettre hors de portée, pour nous forcer à nous lever si nous voulons l’éteindre.

Espérons que ce sera un trouble temporaire, mais s’il persiste, il est temps de consulter un spécialiste.