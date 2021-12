Si vous ne savez pas quelle heure il est, sortez de la politique maintenant

La question politique déterminante de notre époque est la suivante : « Savez-vous quelle heure il est ? »

La ligne, popularisée par David Reaboi du Claremont Institute, capture succinctement les points les plus essentiels : ne reculera devant rien pour y parvenir – vous êtes inapte à diriger. Vous devriez quitter le terrain de jeu.

Savoir quelle heure il est conduit à prioriser différentes fins et à les poursuivre par différents moyens. Parmi ceux de droite, bien que plus dans la classe bavarde que parmi les militants, il semble y avoir un clivage sur les enjeux élucidés par inadvertance dans certains des débats récents sur le conservatisme national.

Dans le Wall Street Journal, Chris DeMuth et Matthew Continetti en ont jouté. Continetti a contesté l’argument de DeMuth approuvant en partie le conservatisme national en affirmant essentiellement que le mouvement capturait tellement d’écoles de pensée qu’il en était incohérent, et qu’il favorisait son « conservatisme sans modification – constitutionnaliste, axé sur le marché et résolument américain ».

J’ai exposé ce qui unit les conservateurs nationaux dans un article récent ici à The Federalist – notant qu’une compréhension partagée des enjeux est inhérente au mouvement.

L’idée que le conservatisme n’a pas besoin de modificateur devient discutable si le conservatisme – qui s’est concentré dans de nombreux domaines sur le libéralisme économique tout en cédant presque tout le reste – ne conserve pas ou ne fait pas tout ce qu’il peut pour restaurer ce qu’il devrait faire face à un assaut de la classe dirigeante.

On ne comprend pas non plus pourquoi un conservatisme non ancré ou même effectivement hostile à l’intérêt national peut être traité comme « conservateur ». D’où l’utilité en partie du « conservatisme national », en contraste avec un libéralisme mondialiste et neutre en termes de valeurs qui vise finalement un monde sans nation, progressiste laïc, probablement dominé par la Chine.

Préoccupations anachroniques

En réponse à la formulation de Continetti, un collègue a commenté : « Je suis désolé, mais ces jours-ci, lorsque je lis les expressions « orienté vers le marché » et « gouvernement limité » venant de personnes de droite, je vomis un peu dans ma bouche. » Pourquoi ces mots sonnent-ils creux pour ceux qui sont traditionnellement les plus réceptifs à leur égard ?

Parce que de telles préoccupations sont anachroniques. La statue de Thomas Jefferson vient d’être retirée de l’hôtel de ville de New York. Les gens sont considérés comme intrinsèquement mauvais en fonction de leur couleur de peau, et le pays lui-même est considéré comme mauvais. « Des droits égaux pour tous et des privilèges spéciaux pour personne » a cédé la place à une philosophie de classe dirigeante de droits inégaux et de privilèges spéciaux.

Nous ne partageons pas une croyance commune en notre histoire, la justesse de notre cause ou la base culturelle d’une société libre et florissante. Ces questions fondamentales font de la politique économique et de la taille du gouvernement une préoccupation secondaire. Il est vain de se concentrer sur eux face à une crise existentielle dans laquelle la capacité de débattre même librement de tout ce qui a des conséquences est menacée.

Culture sur le matériel

Quand on entend parler aujourd’hui de libre entreprise et de gouvernement limité – comme si ce n’était pas seulement l’essentiel, mais peut-être la seule chose – c’est un signe que l’on peut ne pas savoir quelle heure il est. Cela implique aussi une certaine focalisation sur le matériel sur le culturel, encore une fois lorsque nous sommes en proie à une révolution anti-culturelle, et c’est la culture qui prime.

Quelle importance « orientée vers le marché » si vous avez perdu la culture sur laquelle repose un véritable système de libre entreprise – dont nous sommes loin – et les acteurs du marché eux-mêmes sont parmi les acteurs les plus coupables de tuer cette culture sous-jacente ?

À quoi sert un « gouvernement limité » lorsque l’État s’entend avec des acteurs non étatiques pour éroder les valeurs et principes fondamentaux sur lesquels la république a été fondée ? « gouvernement limité » signifie-t-il faire preuve de retenue pendant que ceux qui détestent notre système le bousculent ? Cela signifie-t-il que la Constitution est un pacte suicidaire, par lequel les conservateurs gardent les bras liés derrière le dos et la gauche valse vers la victoire presque par défaut ?

Ce n’est pas que ces idéaux ne soient pas impératifs ou qu’ils valent la peine d’être défendus. J’aimerais abolir l’État administratif, rétablir une monnaie saine et voir une redistribution massive du pouvoir fédéral aux États et, plus important encore, au peuple, ainsi qu’une foule d’autres politiques associées au conservatisme traditionnel et au libertarisme.

Mais l’accent mis sur ces questions au détriment ou à l’exclusion des défis existentiels presque pré-politiques auxquels nous sommes confrontés, indique une focalisation sur un monde et une époque que nous pourrions souhaiter, mais dans lesquels nous ne résidons pas actuellement.

Une guerre civile froide

Pour réitérer : nous nous battons pour les choses les plus fondamentales, embourbés dans une guerre civile froide chez nous et une guerre chaude par d’autres moyens à l’étranger. Les agresseurs sont notre classe dirigeante éveillée et la Chine communiste, devant laquelle l’ancien se prosterne et cherche de plus en plus à imiter.

Les grandes entreprises détestent nos tripes. La grande technologie veut nous faire taire. Les écoles veulent endoctriner nos enfants dans le marxisme racial. Le système judiciaire punit les dissidents de l’orthodoxie de la classe dirigeante et récompense ses amis. L’appareil de sécurité nationale veut poursuivre les parents indignés à juste titre comme s’ils étaient al-Qaida.

À chaque instant, les institutions privilégient les non-Américains et les criminels par rapport aux Américains respectueux des lois. La classe dirigeante enfreint toutes les règles et cherche à enfreindre les Américains qu’elle méprise à l’égard de ces règles.

Cet effort s’est accéléré avec la révolte de tous les centres de pouvoir du pays contre Donald Trump. Mais il atteint son apogée avec tous les centres de pouvoir du pays ciblant les dissidents jusqu’au dernier résistant sans nom et sans visage à tous ses diktats.

Se concentrer sur autre chose, c’est enterrer le lede. Lorsque la classe dirigeante efface le mode de vie américain, les anciens accents sont tout simplement inadaptés. Nous devons savoir quelle heure il est et agir en conséquence.

Ben Weingarten est un contributeur principal fédéraliste, chercheur principal au London Centre for Policy Research et chercheur au Claremont Institute. Il a été sélectionné en tant que chercheur en journalisme Robert Novak 2019 du Fund for American Studies, dans le cadre duquel il travaille actuellement sur un livre sur la politique américano-chinoise. Vous pouvez trouver son travail sur benweingarten.com et le suivre sur Twitter @bhweingarten.