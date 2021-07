Si vous ne supportez pas la chaleur… ⋆ 10z viral

in

Dites-le avec moi maintenant, les amis. C’est RAW !

On pourrait penser que d’ici Hell’s Kitchen Saison 20 Episode 7, les candidats pourraient assister à un service de dîner complet sans servir de nourriture crue, et pourtant, nous y sommes.

Peut-être que Hell’s Kitchen devrait ouvrir une station de sushi.

Putain, presque tous les plats de fruits de mer provenant de la station de Kevin auraient tout aussi bien pu auditionner pour un rôle dans la prochaine suite de Finding Nemo.

La station de pêche est-elle si difficile?

La pression de diriger une station par lui-même pour la première fois alors qu’il y avait trop de pression pour Kevin ? Si c’est le cas, alors il n’était pas prêt à diriger un restaurant ou une cuisine.

Bénis le cœur de Kevin. Pendant un moment, il a semblé que Kevin était en passe de devenir l’un des meilleurs cuisiniers du côté bleu. Vous savez, en dehors de Steve. Mais ensuite, il a eu l’un de ses pires jours et nuits dans la compétition.

Trenton a bien progressé, à tel point que Ramsay a pris un moment seul pour féliciter l’enfant, mais la séquence positive de Kevin en a pris un coup.

Et bon sang, son ego l’a probablement fait aussi quand sa performance a été si mauvaise qu’il n’a même pas pu se rendre à la cérémonie d’élimination.

Savez-vous à quel point vous avez tout gâché lorsque le chef Ramsay s’empare de votre veste en plein service ?

Personne ne veut sortir comme ça !

La séquence difficile de Kevin était évidente au moment où il a tout gâché lors du défi de la cuisine internationale. Pour quelqu’un qui était enthousiasmé par la nourriture mexicaine qu’il devait préparer, il n’a pas du tout relevé le défi.

Les défis alimentaires internationaux ne sont pas seulement amusants à regarder et assez pour vous faire souhaiter de pouvoir passer à travers l’écran et essayer des plats, mais c’est l’occasion pour les concurrents de se montrer à la hauteur et de montrer leurs compétences.

Rien de mieux pour mettre en valeur des choses comme votre connaissance du profil de saveur, votre palais et votre créativité, comme trouver le meilleur plat à assembler en s’inspirant d’une cuisine culturelle spécifique.

Keona est un exemple de quelqu’un qui n’avait aucune idée de ce qu’elle faisait avec son plat grec qui était hors de sa portée, et elle s’est retrouvée avec le meilleur repas de tous.

Son excitation était adorable. Pour elle, cela faisait du bien de relever un défi intimidant et d’y réussir. Ce sont les moments qui vous rendent fier des candidats tout au long de leur parcours.

Dans l’ensemble, la plupart des plats avaient l’air délicieux. Bien que les erreurs étaient dignes d’un œil de côté.

Encore une fois, cela n’avait aucun sens qu’Emily propose un plat saturé de sauce soja, de toutes choses, et ne l’ait pas goûté à cause du poulet.

Et certains des autres plats désastreux étaient un peu dignes de grincer des dents.

L’équipe rouge a gagné facilement et a obtenu une récompense amusante, mais à ce stade, rien ne semble plus les dérouter.

Ils l’ont tué toute la saison, et à ce rythme, les récompenses ne sont qu’un autre jour pour eux.

Le magicien a eu des moments amusants, mais dans l’ensemble, une fille se serait contentée de se détendre seule à la piscine et de dormir un peu.

Fait intéressant, Antonio a été transféré dans l’équipe rouge. J’espérais que Steve obtiendrait l’honneur car ça craint combien de temps il est coincé dans une équipe la plupart du temps perdante alors qu’il a été l’une des seules et des plus cohérentes choses à faire.

L’homme mérite plus que quelques pauses.

Sam n’était pas ravi de la venue d’Antonio, mais étonnamment, l’équipe rouge convient à Antonio.

Il est toujours odieux et bruyant comme l’enfer dans la cuisine, mais il l’a secoué pendant le service, et bon sang si je n’étais pas fier de lui pour ça.

Keona était une autre personne qui semblait être un problème dans la cuisine en raison de la façon dont tout le monde était sur le point de lui sauter dessus pour l’appeler et se préparer à l’heure, mais sa nourriture était impeccable, elle était sur sa merde, et elle aidait Sam aussi.

Keona n’est pas une blague, et c’était un excellent épisode pour elle de briller. En règle générale, elle tombe sous le radar de la série, n’étant pas l’une des pires du groupe ou le choix évident pour le meilleur.

La chose avec Sam frappé était notable, cependant. Quelqu’un d’autre a-t-il compris à quelle fréquence l’une des filles aide Sam ou prend en charge une station pour lui ?

Il a tendance à avoir besoin de beaucoup d’aide. Ainsi, même s’il ne merde plus beaucoup, cela pourrait l’empêcher de gagner.

Dans l’état actuel des choses, il n’apparaît pas du tout comme un leader, mais plutôt comme quelqu’un qui doit encore travailler sous la tutelle des autres.

Après le départ de Kevin, aucune équipe ne méritait de perdre, ils ont donc gagné une semaine sans cérémonie d’élimination. Il aurait été difficile de choisir quelqu’un cette fois-ci de toute façon, à part Kevin.

Les candidats sont un groupe solide d’individus avec quelques favoris possibles. Bien qu’il y ait encore quelques maillons faibles là-dedans, pour la plupart, les choses prennent forme.

À vous, fanatiques de Hell’s Kitchen. Kevin méritait-il de rentrer chez lui ? Qui sont vos favoris ? Frappez les commentaires ci-dessous!

Jasmin Bleu est un scénariste senior pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.