Si vous ne trouvez pas le bouton de lecture aléatoire sur Spotify, ce n’est pas de votre faute, demandez à Adele | La technologie

L’artiste international anglais a demandé à la plateforme de musique en streaming de supprimer les lectures aléatoires par défaut. Spotify n’avait d’autre choix que de l’écouter.

Si vous aimez la musique, vous connaissez sûrement Spotify, et si vous aimez les bons artistes, vous connaissez sûrement Adele. Si c’est le cas, vous avez de la chance, car les deux personnages sont les protagonistes de cette histoire.

Comme vous le savez bien, la chanteuse anglaise Adele n’a pas sorti de nouvel album depuis 6 ans. Depuis son album 25, qu’elle a sorti en 2015, Adele s’est tue.

Heureusement pour la musique, il a annoncé cette année qu’il sortirait un nouvel album, qui s’appellerait 30 et y raconterait les douleurs et les défis de sa nouvelle vie, de trentenaire et de mère.

C’était la seule demande que j’avais dans notre industrie en constante évolution ! Nous ne créons pas d’albums avec autant de soin et de réflexion dans notre liste de chansons sans aucune raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être écoutées comme nous l’entendions. Merci Spotify pour l’écoute 🍷 ♥ ️ https://t.co/XWlykhqxAy – Adèle (@Adele) 21 novembre 2021

30, son nouvel album, est très personnel, comme tout ce que l’artiste sort, et c’est pourquoi quand elle a vu que dans Spotify les disques sont joués aléatoirement par défaut, mixant et changeant l’ordre des chansons, le chanteur a décidé de leur faire une demande.

C’était, comme vous l’avez peut-être déjà deviné, que Spotify a arrêté de mixer des disques par défaut. Ainsi, lorsqu’un utilisateur mettait son album (ou tout autre), les chansons sonnaient dans l’ordre, tout comme elle les pensait et les avait ordonnées.

La chanteuse a parlé de sa demande à Spotify et c’est ce qu’elle a dit sur les réseaux sociaux : « C’était la seule demande que j’avais pour notre industrie en constante évolution. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être entendues comme nous le souhaitons. Merci vous. Spotify pour l’écoute « .

Maintenant, si vous allez sur Spotify (et que vous l’avez mis à jour), vous verrez comment l’option de lecture aléatoire est désactivée par défaut, bien qu’elle puisse être remise en place à tout moment.

Pas seulement pour Adele, cette nouvelle est bonne pour tout le monde, car la musique a un ordre et les artistes racontent des histoires à travers leurs albums. Et, tout comme nous ne lisons pas un livre en sautant des chapitres au hasard, nous devrions faire de même avec la musique.