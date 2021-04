Si vous ne voulez pas utiliser le moteur de recherche biaisé de Google, essayez ceci ⋆ .

Il y a une grande question pour quiconque pense que Google ne fournit pas de résultats de recherche de manière objective et politiquement neutre: pourquoi n’avez-vous pas changé votre moteur de recherche par défaut en DuckDuckGo?

Internet a permis une démocratisation de l’information, ce qui a été une aubaine pour le discours intellectuel. Traditionnellement, les algorithmes de recherche sur Internet ont fourni des résultats basés sur la popularité et la pertinence, créant en fait un marché libre des idées.

Mais ce discours intellectuel a été limité de deux manières: Premièrement, Google a commencé à dominer le marché des recherches, représentant désormais 90% des recherches sur le Web. Deuxièmement, au cours des dernières années, Google semble avoir commencé à manipuler ses résultats de recherche – en particulier sur des sujets controversés. Cela devient tout à fait évident lorsque l’on compare les résultats de recherche de Google à ses moteurs de recherche concurrents, tels que DuckDuckGo, plus politiquement neutre.

Lorsque nous utilisons les moteurs de recherche, il y a plus en jeu qu’il n’y paraît. Comme le dit Helen Nissenbaum, professeur en sciences de l’information, il y a plusieurs implications pour «les libertés politiques vénérées de parole, d’association, de communication, de conscience et d’appartenance religieuse». Lorsque les sociétés de moteurs de recherche se comportent de manière biaisée et que ces sociétés ont un véritable monopole en ligne, cela réduit en fait la liberté d’expression.

Dans un environnement politique dans lequel les faits sont souvent contestés par les deux parties, il est inquiétant non seulement que Google ait un tel pouvoir énorme pour établir des faits à partir de la fiction, mais qu’il semble souvent le faire. DuckDuckGo ne semble pas manipuler de la même manière ses résultats de recherche, laissant ses résultats de recherche refléter simplement les pages Web les plus populaires et les plus pertinentes en fonction de l’algorithme de leur moteur de recherche.

Le biais peut être interprété différemment par différentes parties. Pourtant, la tentative de Google de remédier au «biais» crée paradoxalement un biais. Une façon de définir le biais est toute manipulation des résultats de recherche pour atteindre un objectif politique ou sociologique.

Bien que Google puisse essayer de remédier aux plaintes de partialité avec les meilleures intentions, ses actions diminuent l’objectivité de ses résultats de recherche: voyez-vous ces résultats parce qu’il s’agit des pages Web les plus populaires et les plus pertinentes? Ou voyez-vous ces résultats parce que Google a décidé d’exclure certaines pages Web considérées comme de la «désinformation» ou de la «haine», sur la base de leurs normes insondables de ce qui peut être qualifié de «désinformation»?

Les journalistes de gauche ont fait pression sur Google pour tout changer, de leur fonction de barre de recherche de saisie semi-automatique aux résultats Google Image pour les «scientifiques», en passant par les résultats de recherche pour certains sujets. Pourtant, Google n’a pas besoin de se prémunir contre la «désinformation» alors que le libre marché des idées s’en charge généralement.

Par exemple, à la recherche d’une question controversée: «Les vaccins causent-ils l’autisme?» Google et DuckDuckGo ne fournissent que des résultats de recherche sur leurs deux premières pages qui répondent à cette question par la négative. Les deux ensembles de résultats comprenaient des sites Web médicaux traditionnels tels que WebMD et des sites Web gouvernementaux tels que les Centers for Disease Control.

Non seulement on peut apprendre que les résultats de recherche de Google ou de DuckDuckGo n’ont pas prouvé que les vaccins causaient l’autisme, mais on peut comprendre pourquoi les gens pensent que: Il est basé sur les découvertes d’un scientifique qui n’ont jamais pu être reproduites dans de futures expériences, et qui devenir «discrédité par les scientifiques».

Mais sur une question politiquement controversée, il existe des résultats plus divergents en utilisant DuckDuckGo par rapport à Google: le terme de recherche «joe biden sur l’immigration illégale 2020» renvoie de nombreux sites Web conservateurs qui adoptent une position critique sur la position de Biden dans les résultats de DuckDuckGo. Avec Google, aucun de ces sites Web n’est répertorié – au lieu de cela, ses résultats de recherche sur la même question montrent exclusivement des sites Web sympathiques à sa position.

On pourrait s’attendre à ce que ce terme de recherche ait un biais conservateur, comme il l’a fait dans les résultats de DuckDuckGo, parce que «l’immigration illégale» est davantage un cadrage républicain de la question. Néanmoins, Google n’a montré aucune de ces pages Web critiques pour Biden sur sa première page de résultats cruciale.

Dans ses 10 premiers résultats répertoriés pour le terme de recherche concernant Biden et l’immigration illégale, DuckDuckGo fournit les sites Web suivants qui sont de centre-droit ou conservateurs: National Review, PJ Media, Breitbart et The Daily Signal sur ses résultats de première page. Google – au contraire – fournit des sites Web tels que le Washington Post et NPR dans ses 10 premiers résultats.

Pourtant, NPR, par exemple, donne un cadre positif au programme d’immigration de Biden, assurant aux lecteurs qu’il «annulera bon nombre des actions les plus controversées de Trump». Les sources conservatrices ou de centre-droit, quant à elles, soulignent les dangers possibles de la position de Biden sur l’immigration illégale, affirmant que de nombreux immigrants ne se présenteront pas à leur date d’audience pour l’audience d’asile et qu’ils ne sont pas correctement dépistés pour le coronavirus.

C’est une différence assez dramatique dans les résultats de recherche. Se pourrait-il que Google ait joué un rôle important dans les résultats en raison des implications de ce problème pour les élections de 2020?

La mesure dans laquelle les électeurs peuvent être influencés par les résultats des moteurs de recherche est considérable. Selon les travaux du Dr Robert Epstein, qui a témoigné devant le Sénat sur la question, le biais des moteurs de recherche peut «produire des changements dans les opinions et les préférences de vote des électeurs indécis jusqu’à 20%». En lisant des remarques comme celle-ci, il devient clair ce qui est en jeu dans le biais des moteurs de recherche: l’auto-gouvernance américaine.

Bien entendu, l’exemple ci-dessus n’est qu’une des divergences suspectes de résultats entre les deux moteurs de recherche. Pour voir dans quelle mesure Google supprime les sources d’actualités de centre droit, vous pouvez le tester par vous-même avec les termes de recherche de votre choix.

Maintenant, à la solution: vous arrêterez rarement, voire jamais, d’utiliser Google tant qu’il s’agit de votre moteur de recherche par défaut. Chaque fois que vous tapez une requête dans la barre d’URL, elle ira directement à Google. En réalité, vous n’allez pas taper duckduckgo.com chaque fois que vous souhaitez rechercher quelque chose en ligne.

Au lieu de cela, voici comment changer votre moteur de recherche par défaut en DuckDuckGo à partir de Chrome, et c’est un processus similaire avec d’autres navigateurs:

Cliquez sur les trois points dans le coin droit. Cliquez sur “Paramètres”. Cliquez sur “Moteur de recherche”. Cliquez sur “Gérer les moteurs de recherche”. Sélectionnez DuckDuckGo par défaut.

De cette façon, au lieu de nous plaindre simplement des préjugés politiques de Google, nous pouvons simplement exercer notre libre choix sur le marché pour une alternative facilement disponible.