Si vous ne voyez aucun risque, demandez à qui «achètera le creux» en cas de chute libre? ⋆ 10z viral

Personne ne pense qu’un rallye euphorique pourrait jamais se passer d’offre, mais comme Greenspan l’a admis tardivement, la liquidité n’est pas garantie.

La fusion actuelle du marché est considérée comme presque sans risque parce que la Fed nous soutient, c’est-à-dire que la Réserve fédérale interviendra bien avant que toute baisse du marché ne cause des dommages.

Il est supposé que la Fed ou ses mandataires, c’est-à-dire l’équipe de protection contre le plongeon, sera l’acheteur dans toute vente en chute libre: peu importe le nombre de parieurs qui vendent, le PPT continuera d’acheter avec ses milliards supposés illimités.

Si cela semble sans risque, demandez à qui d’autre «achètera le plongeon» en chute libre? L’ancien président de la Fed, Alan Greenspan, a répondu à cette question dans son essai sur le crash post-2008 Never Saw It Coming: Why the Financial Crisis Took Economists By Surprise (Dec.2013 Foreign Affairs):

«Ils (les entreprises financières) n’ont pas reconnu que la liquidité du marché est en grande partie fonction du degré d’aversion au risque des investisseurs, l’esprit animal le plus dominant qui anime les marchés financiers. Mais lorsque le repli du marché induit par la peur s’est installé, cette liquidité a disparu du jour au lendemain, alors que les acheteurs se retiraient. En fait, sur de nombreux marchés, au plus fort de la crise de 2008, les offres ont pratiquement disparu. »

Pour les non-initiés, les enchères sont le prix proposé aux acheteurs d’actions et d’ETF et la demande est le prix offert aux vendeurs. Lorsque les offres disparaissent pratiquement, cela signifie que les acheteurs ont disparu: tout le monde prêt à acheter en descendant (connu sous le nom d’attraper le couteau qui tombe) a déjà acheté et a été écrasé par des pertes, et il ne reste donc plus personne (et aucun robot commercial non plus) à acheter.

Lorsque les acheteurs disparaissent, le marché devient sans offre, ce qui signifie que lorsque vous entrez votre ordre de «vente» à un prix spécifique (ordre limité), personne ne veut acheter vos actions au prix actuel. Les actions restent les vôtres jusqu’au bout.

Si vous décidez de sortir à n’importe quel prix et de passer un ordre au marché (vendre à quelque offre offerte), votre action de 100 $ par action pourrait se vendre 5 $ par action. Ceci est connu comme un crash flash, et des parieurs avisés ont observé que ceux-ci sont de plus en plus courants.

Lorsque les marchés deviennent sans offre, le flux d’ordres prévisible des jours à faible volume disparaît. Lors d’une journée de faible volume typique (et tous les jours sont de faible volume récemment), l’écart entre l’offre et la demande est modeste dans les émissions fortement négociées et les vendeurs peuvent être sûrs que leur ordre de vente s’exécutera en quelques secondes. Lors d’une vente en chute libre, les ordres de vente s’accumulent et l’offre s’effondre à des niveaux considérés comme «impossibles» dans les jours de faible volume.

Ce que Greenspan n’a pas discuté, c’est que les robots de trading qui effectuent la plupart des échanges ont été programmés pour être averses au risque.. Dans une vraie vente, pourquoi attraper le couteau qui tombe en frappant l’enchère en descendant? C’est un moyen garanti de perdre de l’argent ou de devenir un porteur de sac.

Les humains ont un paramètre par défaut pour l’aversion au risque: cela s’appelle la panique. Une fois que la confiance euphorique selon laquelle la Fed ne permettra jamais au marché de baisser de plus de quelques points de pourcentage est brisée, elle n’est pas remplacée par une évaluation rationnelle des risques; il est remplacé par une panique à part entière.

L’équipe de protection contre le plongeon fonctionne très bien les jours à faible volume, mais elle échoue lorsqu’un tsunami de vente élimine l’offre. Bien que peu de gens semblent le remarquer, un volume de vente massif engendre plus de ventes à mesure que l’aversion au risque des robots entre en jeu.

Ironiquement, la migration massive des parieurs de détail vers le marché a introduit un potentiel accru de vente panique. Les fluctuations sauvages de Gamestock (GME) plus tôt dans l’année ont été un avant-goût de ce qui peut se produire lorsque des débutants paniqués entrent dans les ordres de vente du marché.

Les parieurs euphoriques oublient que de nombreux acteurs sont à effet de levier, ce qui signifie qu’ils utilisent de l’argent emprunté (dette sur marge) pour acheter plus d’actions. Si le marché baisse au lieu de rebondir, leur compte tombera en dessous des exigences minimales et ils devront ajouter des liquidités ou vendre des actions. Lorsque l’achat échoue, ceux avec des appels de marge s’ajoutent à la vente.

D’autres limites peuvent se manifester dans le trading de crypto-monnaie. Lorsque la plupart des transactions sont des achats, peu de gens remarquent les petits caractères des ordres de vente en bourse dans les portefeuilles cryptographiques et les échanges. Les prix peuvent être garantis pour une durée limitée (par exemple, 10 minutes), et il se peut qu’il n’y ait pas d’option pour les commandes limitées. Si l’ordre ne s’exécute pas avant l’expiration du délai, alors l’ordre de vente s’exécute à n’importe quelle offre offerte.

Il n’y a pas non plus de garantie que votre ordre de vente sera exécuté en temps opportun. Un lecteur m’a récemment envoyé une capture d’écran d’un échange d’une crypto-monnaie top 100 (par capitalisation boursière) contre Bitcoin qui a pris près de 2 heures à exécuter. (Le lecteur a ignoré l’utilisation du Lightning Network après avoir lu les divulgations.)

Les échanges peuvent limiter le nombre de pièces par échange. En d’autres termes, l’hypothèse implicite selon laquelle les parieurs peuvent décharger la totalité de leur position à l’offre actuelle peut s’avérer infondée dans les jours de gros volumes de vente.

Le point ici est que des goulots d’étranglement peuvent apparaître lors de jours de gros volumes de vente que les traders n’avaient pas anticipés. La possibilité que les marchés, les plateformes de courtage et les bourses puissent se briser et cesser simplement de fonctionner n’est sur le radar de personne, malgré divers éléments de preuve selon lesquels une panne n’est pas aussi farfelue que les parieurs le supposent actuellement.

Dix minutes, c’est plus que suffisant pour que la confiance suprême et euphorique se transforme en panique, et les robots de trading peuvent retirer leurs ordres d’achat en 10 millisecondes.

C’est pourquoi les grands acteurs distribuent leurs actions à des parieurs de détail trop confiants pendant de nombreuses semaines. Les grands joueurs savent qu’il n’y a aucun moyen de vider leur position entière sans écraser l’offre, ils vendent donc par morceaux jusqu’à la fusion euphorique.

Le problème n’est pas seulement le prix que vous obtenez lorsque vous vendez – il est en mesure de sortir de votre position du tout. Un phénomène étrange se produit dans les ventes en chute libre: la porte de sortie (c’est-à-dire la liquidité qui vous permet de liquider votre position entière à l’offre actuelle) se rétrécit soudainement d’un barndoor à un trou de la taille d’une souris dans la plinthe.

