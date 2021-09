“Si vous n’êtes pas au maximum en défense, n’importe quelle équipe est vulgaire”

09/09/2021 à 16h25 CEST

.

Le central de l’Espanyol Leandro Cabrera a expliqué ce jeudi après l’entraînement à Ciudad Deportiva Dani Jarque que dans les tâches défensives “si vous n’êtes pas à votre meilleur, n’importe quelle équipe est vulgaire” et a insisté sur le fait que le vestiaire est “très au courant” du jeu de dimanche.

L’équipe bleu et blanc affronte l’Atlético de Madrid au stade RCDE dans un affrontement que le défenseur uruguayen a défini comme “de tension maximale et très disputé”. “Ce sera un match très difficile car ce sont des rivaux qui n’ont pas besoin d’avoir trop de ballon pour générer du danger”, a-t-il ajouté.

Le potentiel offensif rojiblanco est d’un très haut niveau et de nombreux regards sont désormais tournés vers l’arrière de l’Espanyol. “Le travail défensif est une question de concentration. Il faut courir même dans le doute et être toujours prêt à rendre service. Le tir n’a pas plus de secret que ça”, a-t-il déclaré.

CabreraEn tout cas, il a insisté sur le fait que le choc est une “motivation”, puisqu’ils affronteront l’actuel champion de Liga. “Nous préparons ce match depuis quinze jours et nous voulons vraiment que dimanche arrive”, a déclaré le défenseur uruguayen à l’issue de la séance.

Interrogé par l’augmentation de la capacité autorisée au stade RCDE, le footballeur a souligné l’importance de la chaleur du public : « De zéro à 12.000 supporters la différence était énorme et plus on peut entrer, mieux c’est. J’espère qu’on pourra être de plus en plus et un jour nous pourrons être tous ensemble”.