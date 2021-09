Si vous n’êtes pas investi dans les cryptos aujourd’hui, vous êtes derrière la huit balle

Je regarde mon tableau de bord crypto en ce moment, et quand vous vous asseyez et regardez vraiment certains des retours énormes que les crypto-monnaies ont offert aux investisseurs fidèles, c’est vraiment remarquable.

Je veux dire, tu as Solana (SOL-USD), la plate-forme blockchain de couche 1 qui vient de faire son apparition en 2021. Elle est en hausse de 8 750 % cette année seulement…

Ensuite, il y a Polygone (MATIC-USD), célèbre pour ses « sidechains » hyper efficaces. Ce jeton est en hausse de 7,705% en 2021.

Il y a aussi Axie Infini (AXS-USD) et Telcoin (TEL-USD), qui ont tous deux augmenté de plus de 10 000 % cette année. Et Fantôme (FTM-USD), en hausse de 8,377%. Et Terre (LUNA-USD), en hausse de 5,561%. Et Harmonie (UN-USD), en hausse de 4 076 %.

La liste se rallonge de plus en plus. Environ 25 crypto-monnaies ont augmenté de plus de 1000% en valeur rien qu’en 2021.

C'est pourquoi j'espère vraiment que vous n'avez pas manqué ces investissements qui changent la vie.

Parce que, messieurs, vous n’allez pas voir de tels retours en bourse. Vous ne l’êtes pas.

Alors que 25 cryptos ont augmenté de plus de 1000% en valeur en 2021, seules deux actions ont fait de même : Groupe Destination XL (DXLG) et Divertissement AMC (AMC).

Vingt-cinq à deux…

C’est une énorme différence. Et c’est encore plus choquant si l’on considère que le filtre de cryptographie que j’ai utilisé comprenait environ 6 600 cryptos, tandis que le filtre de stock que j’ai utilisé comprenait environ 8 300 actions.

En d’autres termes, 25 des 6 600 cryptos ont augmenté de plus de 1 000 % en valeur en 2021, soit environ 0,4 % de tous les cryptos. Pendant ce temps, deux des 8 300 actions ont fait de même, soit environ 0,02%.

C’est une différence 20X.

Maintenant, préférez-vous investir sur un marché où vous avez 0,4 % de chances de générer des rendements supérieurs à 1 000 %, ou 0,02 % ?

Bien sûr, nous prendrions tous les chances de 0,4%, et c’est pourquoi nous devrions tous être investis sur les marchés des crypto-monnaies.

Oui. Les cryptos sont volatiles. Ils peuvent traverser de longues périodes d’« argent mort ». Mais devinez quoi ? Ils ont été la classe d’actifs la plus performante au cours des 10 dernières années, et lorsqu’ils décident de monter en flèche, ils font des millionnaires du jour au lendemain.

Ils produisent des rendements que vous ne verrez tout simplement pas sur le marché boursier.

Et ils continueront de le faire, car la technologie blockchain sous-jacente aux crypto-monnaies est l’innovation technologique la plus profonde depuis Internet – et, oui, elle changera le monde au cours des 20 prochaines années de la même manière qu’Internet a changé le monde. les 20 dernières années.

Internet a donné naissance à 5 sociétés différentes de TRILLIONS de dollars : Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet et Facebook.

Nous pensons que la blockchain donnera naissance à au moins autant de projets de mille milliards de dollars, sinon plus. Pour l’instant, il n’y en a pas. Et l’ensemble du marché ne vaut que 2 000 milliards de dollars, donc la piste est très longue.

S’il vous plaît, ne manquez pas le bateau sur celui-ci. Beaucoup d’entre nous se donnent des coups de pied dans le cul pour ne pas avoir investi dans Bitcoin en 2012. Mais ne faites pas ça. Parce que ce rallye de fusées n’en est qu’à ses débuts, et il y a encore beaucoup d’argent à gagner si vous vous joignez à la fête aujourd’hui.

