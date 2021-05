Si vous nourrissez votre animal de compagnie avec cette nourriture populaire, arrêtez-vous immédiatement et lisez ceci – .

Natural Balance Pet Foods, une société basée à San Diego, a récemment émis un rappel volontaire pour deux de ses produits alimentaires pour chats en raison du potentiel de contamination par Salmonella.

Alors que certains rappels de produits ne concernent que des zones géographiques spécifiques, les produits en question dans ce cas particulier sont vendus dans des magasins de détail à travers le pays. Donc, si vous avez un chat à la maison, vous voudrez vérifier l’approvisionnement en nourriture de votre animal et vous assurer que vous n’avez aucun des produits Natural Balance Pet Foods touchés par le rappel.

Les produits visés par le rappel comprennent un sac de 5 livres de nourriture sèche pour chats Natural Balance LID Limited Ingredient Diets Green Pea & Chicken Formula et un sac de 10 livres du même produit. Le premier a un code UPC de vente au détail de 2363300233, tandis que le second a un code UPC de vente au détail de 2363300235. Les deux ont une «date limite d’utilisation» du 10 mars 2022 et les deux ont un code de lot de 1008080 06: 42N811202: 20.

Si vous possédez l’un des produits ci-dessus, vous devez les jeter immédiatement ou les rapporter au magasin pour un remboursement. Incidemment, Salmonella pose un risque non seulement pour les chats, mais aussi pour les humains qui manipulent les aliments.

Le message de la FDA sur le rappel se lit en partie:

La salmonelle peut infecter les chats en mangeant un produit contaminé par la bactérie Salmonella. Les symptômes de l’infection à Salmonella chez les chats peuvent inclure des vomissements, de la diarrhée, une diminution de l’appétit, de la fièvre ou une salivation excessive. Si votre animal a consommé le produit rappelé et présente ces symptômes, veuillez contacter votre vétérinaire. Certains chats peuvent ne pas sembler malades mais peuvent transmettre l’infection à d’autres animaux et humains de la maison. La salmonelle peut se propager aux humains en manipulant des produits contaminés pour animaux de compagnie, surtout si elles ne se sont pas lavées les mains après avoir été en contact avec les aliments, les surfaces et / ou les chats de leur chat qui ont été en contact avec le produit contaminé. Les personnes en bonne santé infectées par Salmonella doivent se surveiller pour tout ou partie des symptômes suivants: nausées, vomissements, diarrhée ou diarrhée sanglante, crampes abdominales et fièvre. Dans de rares cas, Salmonella peut entraîner des affections plus graves, notamment des infections artérielles, une endocardite, une arthrite, des douleurs musculaires, une irritation oculaire et des symptômes des voies urinaires. Les personnes présentant ces signes après avoir été en contact avec ce produit ou un chat qui a mangé ce produit doivent contacter leur fournisseur de soins de santé.

Il convient de noter qu’aucun autre produit Natural Balance Pet Foods n’a présenté de problèmes de santé associés.

Si vous avez l’un des produits rappelés chez vous, la société dit que toutes les questions et tous les rapports peuvent être formulés en appelant au 1-833-558-0908, du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h PST. La société accueille également les rapports via son site Web ici.

«La santé et le bien-être des animaux de compagnie qui apprécient nos aliments pour animaux Natural Balance sont notre priorité», a déclaré la société dans un communiqué. «Notre entreprise et notre équipe prennent au sérieux notre responsabilité de fournir des aliments pour animaux de compagnie sûrs, sains et nutritifs pour les chiens et les chats.»