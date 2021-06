SI VOUS PENSEZ QUE L’ÉDUCATION EST CHER, ESSAYEZ L’IGNORANCE ⋆ .

in

par Dave Allen, The International Forecaster :

Volant sous le radar à travers le pays, sous l’ombre de la crise des prêts étudiants plus connue, les collèges et les universités ont du mal à payer leurs factures.

Kate Marino d’Axios pense qu’il y a un calcul à venir dans l’enseignement supérieur – en particulier pour les petites écoles privées d’arts libéraux – qui se prépare depuis des années.

La démographie est le destin

Sans aucun doute, Covid a accéléré certaines des tendances et a révélé la nature existentielle de la crise des compagnons, mais les finances des collèges souffrent depuis un certain temps.

Les fonds de relance du gouvernement en cas de pandémie ont aidé un certain nombre d’écoles en difficulté à gagner encore un an ou deux de manœuvres financières.

Mais leurs conseillers en restructuration disent qu’il y a eu une légère augmentation dans les écoles qui commencent à explorer des alternatives financières pour éviter de sombrer.

Un taux de natalité en baisse signifie que le bassin d’Américains d’âge universitaire a diminué, et il pourrait être jusqu’à 15 % inférieur d’ici le milieu des années 2020 par rapport au début des années 2000.

« La démographie est le destin », observe Marino. “Plus petit, [suburban and rural] les écoles d’arts libéraux subissent de plein fouet la diminution du nombre d’étudiants.

L’effet est beaucoup plus profond que celui ressenti par les universités d’élite dotées d’énormes dotations ou les grandes écoles publiques qui reçoivent un financement public.

Matthew Roseman, qui dirige le cabinet de faillite de Cullen Dykman, a déclaré que ces écoles “au milieu d’une concurrence intense, finissent par offrir des remises substantielles sur les frais de scolarité à un grand nombre d’étudiants”.

Ils sont aussi souvent entièrement dépendants des frais de scolarité, avec pratiquement aucune dotation.

Puis (roulement de tambour s’il vous plaît…) Covid a frappé. Les écoles ont perdu une grande partie ou la totalité de leurs revenus de chambre et pension depuis le semestre du printemps dernier.

Et une partie de cela pourrait ne jamais revenir aux niveaux antérieurs, à mesure que les stratégies d’apprentissage à distance se développent et deviennent permanentes. Maintenant, Marino prévient que les chiffres d’inscription de cet automne “seront décisifs pour beaucoup”.

Enseigner, enseigner

Les collèges ne peuvent pas déposer le bilan du chapitre 11 de la même manière que les entreprises insolvables, car ils perdraient leur accréditation et l’accès des étudiants aux subventions et prêts fédéraux.

Les banques et autres prêteurs qui accordent des prêts aux collèges sont généralement disposés à offrir plus de flexibilité qu’ils ne le feraient aux entreprises emprunteuses – avec des extensions d’échéance et d’autres allègements.

Mark Podgainy, directeur général du consultant Getzler Henrich, affirme que les directeurs de banque sont sensibles à la réputation et que personne ne veut lire les gros titres sur l’arrêt de l’éducation d’un enfant.

Mais, en retour, les prêteurs exigent généralement des universités qu’elles renforcent leurs bilans, par le biais d’hypothèques ou de la vente de biens immobiliers, ou en concluant une opération de fusion-acquisition ou de partage des coûts avec une autre école.

Si une école ne peut toujours pas survivre, le processus d’insolvabilité qu’elle utilise s’appelle un « teach-out » – où une autre école reprend ses installations et propose des cours aux élèves, tandis que l’ancienne école liquide ses actifs.

Higher Ed Dive a répertorié les transactions récentes dans l’enseignement supérieur, trouvant au moins 18 écoles fermées ou regroupées dans une autre institution en 2019 et 2020, après 25 transactions de ce type au cours des deux années précédentes.

Une aide pourrait être imminente pour les écoles et les étudiants en difficulté du Connecticut, si un récent accord à trois autour de l’Université de Bridgeport se déroule comme prévu.

L’Université Goodwin a acquis les programmes immobiliers et universitaires de l’Université de Bridgeport.

Dans le même temps, le Paier College of Art déménagera sur le campus de Bridgeport et partagera ses ressources. Les trois resteront des institutions indépendantes.

Ce dilemme et ses impacts ne se limitent pas aux écoles privées.

Le plan de Pennsylvanie

Dans mon État d’origine, le système d’enseignement supérieur de l’État de Pennsylvanie envisage deux plans de consolidation pour six de ses 14 universités publiques.

PSSHE a lutté avec la baisse des inscriptions et la stagnation du financement de l’État pendant des années, et la pandémie a poussé le système à accélérer son plan de viabilité financière.

Des dizaines d’anciens élèves de PSSHE, ainsi que des résidents de l’État, ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le chancelier Daniel Greenstein se précipite dans la consolidation sans d’abord pousser la législature de l’État à mieux financer le système.

Les crédits d’éducation par étudiant équivalent temps plein ont diminué de 52 % depuis 2001, passant de 8 716 $ en 2001 à 4 106 $ en 2019. C’est selon le dernier rapport State Higher Education Finance de la State Higher Education Executive Officers Association.

Dans le même temps, chaque dollar des contribuables dépensé pour l’enseignement supérieur public dans l’État génère 10,61 $ de production économique, selon la demande de crédits de PSSHE pour 2021.

Un plan, surnommé le plan d’intégration de l’ouest, consolidera les universités de Californie, de Clarion et d’Edinboro, toutes situées dans la partie ouest de l’État.

Le plan d’intégration nord-est consolidera les universités Bloomsburg, Lock Haven et Mansfield, qui sont regroupées dans le nord-est et le centre-nord de l’État.

Les universités regroupées auraient une stratégie d’inscription partagée et des services de soutien aux étudiants, tels que des conseils universitaires, une aide financière, des conseils en matière de santé et de bien-être, des services de bibliothèque et des conseils de carrière.

Plus de 50 000 étudiants de Pennsylvanie s’inscrivent chaque année à un enseignement en ligne à l’extérieur de l’État, selon le plan d’intégration de l’ouest.

Pour tenter de conquérir une partie de ce marché, l’université consolidée à l’ouest offrirait une gamme de programmes menant à un diplôme entièrement en ligne qui intégreraient les programmes existants.

Les deux plans ne révèlent pas comment les efforts de consolidation affecteront les employés. À l’université consolidée de l’ouest, les inscriptions devraient augmenter de 2 % par an.

Les responsables du système affirment que si ces projections sont atteintes, ils s’attendent à ce que l’université consolidée maintienne ses niveaux de faculté et puisse même embaucher davantage d’instructeurs dans le cadre de ses offres en ligne.

À l’université consolidée du nord-est, les inscriptions devraient augmenter de 1 % par an.

Le nombre de membres du personnel employés par chaque université consolidée est susceptible de changer (c’est-à-dire de diminuer). Les deux plans disaient : « Des ajustements périodiques du personnel peuvent être nécessaires pour répondre aux besoins de l’établissement. »

Le syndicat des professeurs du PSSHE, l’Association of Pennsylvania State College and University Faculties (où j’ai effectué mon stage en 1980), a déclaré qu’il examinait toujours les nouveaux plans.

« L’APSCUF lit attentivement les plans – à travers une lentille qui garde les préoccupations des étudiants au premier plan – et s’assure que les plans sont conformes à la loi 50 », a déclaré la porte-parole du syndicat, Kathryn Morton.

La loi 50 est une loi de l’État qui exige que le PSSHE effectue un « processus d’examen, de planification et de mise en œuvre détaillé, transparent et consultatif » avant que toute modification ne soit apportée au système de l’État.

Les plans visent également à réduire le coût total de l’obtention d’un diplôme de 25 % par étudiant.

Les frais de scolarité dans les six établissements se situent actuellement entre 7 770 $ et 11 200 $ par an, selon Emma Whitford de Inside Higher Ed.

Les responsables du système affirment que les deux universités consolidées recevront un nouveau nom cet été.

Eric Hartman, un ancien de Lock Haven et co-fondateur du groupe de défense des droits PAPublics, a déclaré : « Nous sommes vraiment de la même taille que le système étatique que nous étions il y a 20 ans, mais ils continuent de citer cette diminution massive.

Plus important encore, selon Hartman, les plans ciblent les établissements des régions rurales de la Pennsylvanie, où l’accès à l’éducation est déjà limité.

Il craint que l’objectif du plan d’intégration de l’ouest de créer des programmes d’études entièrement en ligne n’aide pas certains étudiants ruraux qui n’ont pas accès à Internet à large bande.

Hartman et d’autres membres de PAPublics veulent que PSSHE travaille plus dur pour obtenir plus d’argent de l’État.

Les présidents de cinq des six universités prévues pour la consolidation auraient répondu positivement aux plans.

L’une d’entre elles, Dale-Elizabeth Pehrsson, présidente de Clarion et présidente par intérim d’Edinboro, a déclaré :

«Nos établissements ont évolué au fil des années, s’adaptant pour répondre aux besoins de nos étudiants, de nos communautés, du Commonwealth et au-delà. Cette intégration proposée est une prochaine étape dans cette évolution.

Jours du futur passé ?

