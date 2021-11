Si vous pensiez que les problèmes de Roku avec YouTube et Amazon étaient mauvais, ce prochain semble beaucoup plus compliqué

Le contenu pour adultes sera expulsé de la plate-forme l’année prochaine

Les choses ne s’annoncent pas très bien pour les utilisateurs de Roku pour le moment. Après avoir perdu un combat avec Google à propos de YouTube TV – un différend qui a entraîné la perte de tous les nouveaux appareils de l’accès à YouTube dans son intégralité à partir du mois prochain – les négociations de contrat imminentes pourraient entraîner le départ d’Amazon Prime Video. Un nouveau changement de politique donnera à un tout nouveau groupe d’utilisateurs de quoi se plaindre l’année prochaine, car Roku abandonne complètement les chaînes privées.

Les canaux privés ont été conçus pour permettre aux développeurs de tester des applications sans avoir à télécharger quoi que ce soit publiquement. Toute personne possédant un appareil Roku pourrait installer un logiciel non répertorié s’il avait accès à son code correspondant. Malgré leur utilisation prévue pour le développement, ces chaînes non répertoriées sont essentiellement devenues une forme de chargement latéral pour votre téléviseur. Si une application ne suivait pas les directives de Roku pour gagner sa place officielle sur le Channel Store, elle pourrait continuer à être disponible pour les utilisateurs avec un accès privé.

Sans surprise, une grande partie de ce contenu s’adresse aux adultes, offrant des services de vidéo pornographique qui, autrement, ne seraient pas autorisés sur la plate-forme. Des sites comme PornHub pourraient obtenir du contenu sur des appareils Roku simplement en offrant un code de chaîne répertorié publiquement. Malheureusement, à partir de l’année prochaine, les chaînes privées disparaissent – et ces divers services pour adultes avec eux (via le protocole).

Roku a annoncé le changement lors de sa récente conférence des développeurs, où il a dévoilé un « kit de développeur indépendant » qui permettra la création de chaînes sans utiliser le SDK standard. Les canaux bêta remplacent les listes privées, permettant à jusqu’à 20 utilisateurs de tester une nouvelle application à la fois avant d’être mise à la disposition de tous les appareils via le Channel Store. Cela signifie non seulement la mort des applications de « chargement latéral » sur Roku, mais cela signifie également que le contenu pour adultes ne sera plus disponible sur la plate-forme après le 1er mars 2022.

On ne sait pas ce qui a motivé ce changement pour le moment, d’autant plus que la plate-forme risque de perdre un autre service vidéo de ses étagères numériques. Alors que les chaînes privées ont fait face à leur juste part de controverses et de critiques dans le passé, Protocol spécule qu’il s’agit de redevances de l’App Store. Après tout, alors que des entreprises comme Apple et Google s’efforcent de conserver autant d’argent que possible de leurs plates-formes respectives, il est logique que Roku emboîte le pas.

Si vous utilisez des chaînes non répertoriées sur Roku, vous y aurez accès jusqu’en février prochain. Après cela, vous devrez trouver une nouvelle façon de découvrir, euh, du contenu qui correspond à vos besoins.

