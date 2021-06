Si vous possédez ce gadget populaire, il pourrait vous électrocuter, alors arrêtez de l’utiliser – .

Si vous avez un testeur de tension de Klein Tools, vous voudrez vérifier le modèle pour vous assurer qu’il ne s’agit pas d’un modèle qui a été récemment rappelé par la Commission américaine de sécurité des produits.

Le rappel a été émis le 9 juin et découle d’un problème de conception qui pourrait entraîner l’électrocution de personnes lors d’une utilisation quotidienne normale.

L’avertissement de danger USPSC se lit en partie :

Le bouton marche/arrêt peut rester enfoncé pendant le cycle de mise sous tension ou hors tension, ce qui entraîne un dysfonctionnement du testeur. Les consommateurs testant des sources électriques pourraient ne pas être avertis de la présence de tension sous tension si le testeur ne fonctionne pas correctement, ce qui présente un risque d’électrocution pour les utilisateurs.

Le présent rappel vise les testeurs de tension sans contact de Klein Tools portant les numéros de modèle NCVT1 et les codes de date se terminant par H7.

Les compteurs ont un boîtier de corps jaune avec une pointe grise teintée et un clip de poche/un capuchon de batterie noir à l’arrière. Les numéros de pièce/modèle sont écrits sur le dessus de chaque unité au-dessus du nom de marque KLEIN TOOLS et les codes de date sont imprimés sur le bas de l’unité sous le nom de marque. Le produit est classé CAT IV et mesure la tension jusqu’à 1 000 volts.