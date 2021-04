Si vous possédez l’un de ces appareils Verizon, mettez-le à jour maintenant ou il pourrait déclencher un incendie – .

Verizon rappelle un grand nombre de ses hotspots mobiles populaires en raison d’un problème très grave avec les batteries rechargeables qui y sont intégrées. Dans un nouveau bulletin publié par la US Consumer Product Safety Commission, Verizon explique qu’un énorme 2,5 millions de ses hotspots mobiles peuvent surchauffer. Dans certains cas, cette surchauffe peut entraîner des incendies, causant des dommages matériels ainsi que des blessures potentielles aux utilisateurs.

Les points chauds inclus dans ce rappel sont le modèle Ellipsis Jetpack qui est de forme ovale et comporte le logo Verizon bien en vue sur le devant. Ils sont de couleur «marine foncé» mais peuvent apparaître noirs. Dans les images des appareils rappelés qui sont inclus dans le rappel, les points chauds sont suffisamment sombres pour qu’ils puissent facilement être confondus avec le noir. Aujourd’hui, 2,5 millions d’entre eux doivent être restitués.

Top Deal du jour Cet ouvre-bocal automatique est devenu viral sur TikTok et les gens inondent Amazon pour en obtenir un! Prix: 44,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Le présent rappel vise les points d’accès mobiles Ellipsis Jetpack importés par Franklin Wireless Corp. Les Jetpacks rappelés sont des dispositifs ovales en plastique bleu marine foncé mesurant environ 3,5 pouces de largeur et 2,25 pouces de hauteur. «Verizon» est imprimé sous la fenêtre d’affichage numérique à l’avant de l’appareil. Le chargeur fourni avec les Jetpacks rappelés a un autocollant sur le fil qui indique: Compatible: FWC MHS900L, Modèle: FWCR900TVL, DC151030.

Selon la société, les appareils ont été vendus dans tout le pays dans les magasins Verizon et d’autres détaillants, et certains ont même été vendus à des districts scolaires à travers les États-Unis. Ils étaient également disponibles à l’achat en ligne et ont été vendus entre avril 2017 et mars 2021. Ils se vendaient entre 50 $ et 150 $.

Verizon dit qu’il a reçu 15 rapports de surchauffe des hotspots jusqu’à présent. Les rapports comprennent six cas de dommages causés par le feu à des biens, y compris des lits et des planchers. Deux des rapports font état de blessures aux utilisateurs qui sont décrites comme des «brûlures mineures».

Verizon demande à toute personne disposant de l’un de ces points d’accès d’effectuer une mise à jour logicielle de ses appareils s’ils doivent absolument les utiliser. La société propose des remplacements, mais pendant que vous attendez l’arrivée des nouveaux appareils, vous devrez prendre ces mesures pour vous assurer que votre hotspot ne s’enflamme pas:

Si les consommateurs doivent utiliser le produit pour accéder à Internet, ils doivent suivre les étapes suivantes: Activez le point d’accès rappelé et branchez-le pour lui permettre de recevoir deux mises à jour logicielles automatiques en direct qui: (a) permettre l’affichage du numéro d’identification de l’appareil sur son écran de défilement et

(b) empêcher l’appareil de se charger lorsque l’appareil est branché et sous tension.

Une fois la mise à jour logicielle appliquée, les utilisateurs doivent: (a) Laissez l’appareil sous tension lorsqu’il est branché.

(b) Lorsqu’il n’est pas utilisé, l’appareil doit être éteint, débranché de sa source d’alimentation et stocké en toute sécurité.

Les informations de contact pour le rappel, que vous pouvez utiliser pour demander un remplacement gratuit, se trouvent ci-dessous.

Verizon sans frais au 855-205-2627 de 8 h 00 à 22 h 00 HE ou en ligne à http://www.EllipsisJetpackRecall.expertinquiry.com ou http://www.verizon.com et cliquez sur «Rappels» en bas de la page pour plus d’informations.

Titre mis à jour pour clarification.

Top Deal du jour Le haut-parleur Bluetooth étanche le plus vendu d’Amazon est en quelque sorte en vente pour seulement 27 $! Prix ​​courant: 34,99 $ Prix: 26,99 $ Vous économisez: 9,00 $ (26%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.