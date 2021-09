Si vous possédez l’un de ces mobiles, il vous reste quelques semaines pour oublier WhatsApp | La technologie

in

Les téléphones portables finissent par devenir obsolètes même s’ils continuent à fonctionner et certains modèles cesseront d’avoir WhatsApp sous peu.

La fin de service atteint les téléphones portables au fil du temps. Cela prend généralement des années, mais les appareils deviennent obsolètes et ils cessent de mettre à jour leur système d’exploitation ou de recevoir du support, même s’ils restent en bon état. Concernant ce problème, nous allons vous dire quels mobiles cesseront d’avoir WhatsApp sous peu.

Tout sera différent pour certains téléphones à la fin de cette année. Tel que rapporté dans SlashGear, au 1er novembre WhatsApp modifiera sa relation avec les mobiles équipés d’Android avant la version 4.1, les exigences de base pour ces appareils changeront et ils recevront une notification d’information à cet égard.

Cela signifie qu’il passe du minimum précédent, de la version 4.0.4 Ice Cream Sandwich à Android 4.1, mais Ce n’est pas un changement qui affecte uniquement les téléphones Android.

Dans le cas des iPhones, les exigences seront également modifiées et il sera nécessaire qu’ils répondent mis à jour vers iOS 10 ou supérieur pour continuer à utiliser l’application.

En général, la plupart des iPhones sont compatibles avec ce système d’exploitation, bien que nous ayons le regret de vous informer que si vous avez encore un iPhone 5 ou antérieur … vous n’aurez plus WhatsApp sur votre mobile, ou du moins le bon fonctionnement ne sera pas assuré.

En bref, parmi les mobiles qui resteront sans WhatsApp, il y a des noms connus de certains utilisateurs, tels que Sony Xperia Arc S, Huawei Ascend G615, ZTE Grand X Pro… Le rythme des règles du marché et il faut garder à l’esprit que WhatsApp n’est plus la même application qui ne servait qu’à envoyer des messages.

WhatsApp vit l’engagement envers les vidéos, les statuts de contact et les plans tels que l’envoi d’argent ou l’intégration de magasins … ET tout cela nécessite que les mobiles soient plus puissants.