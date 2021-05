Si vous possédez l’un de ces SUV populaires, vous devez lire ceci – .

La marque Jeep existe depuis très, très longtemps. Les jeeps ont gagné en popularité en raison de leur promesse de pouvoir vous amener là où vous devez aller, même s’il y a une chaussée inondée ou peut-être des rochers sur votre chemin. La fiabilité (ou à tout le moins l’apparence de la robustesse) est l’un des principaux arguments de vente de la marque, mais vous ne pourrez pas arriver là où vous allez si votre voiture prend feu. Ainsi, lorsque l’entreprise a été alertée d’une fuite de liquide de transmission augmentant le risque d’incendie d’un véhicule, elle a dû déclencher un rappel.

Un nouveau bulletin de rappel publié par la National Highway Traffic Safety Administration révèle que Chrysler rappelle un total de 18800 véhicules Jeep Cherokee 2021 en raison d’un problème assez grave avec le tuyau du refroidisseur d’huile de transmission. Selon l’entreprise, le tuyau peut avoir été «mal durci», ce qui pourrait entraîner une fuite de liquide de transmission. En raison de la chaleur générée par le moteur et les autres pièces mobiles, ce fluide peut provoquer de la fumée et / ou des flammes.

L’avis de rappel indique que tous les véhicules inclus dans le rappel n’auront pas besoin d’être entretenus, mais la société a besoin que les clients fassent inspecter leurs véhicules afin de voir si le tuyau du refroidisseur d’huile de transmission doit être remplacé par un nouveau. une.

Dans les documents d’accompagnement, le nombre total de véhicules «potentiellement impliqués» est de 18 800, mais le pourcentage estimé de ces véhicules présentant le défaut n’est que de 10%. Les documents notent également que les véhicules en question ont été fabriqués entre le 19 janvier 2021 et le 8 mars 2021. La description officielle du défaut se lit comme suit: «Un tuyau TOC mal durci peut avoir une paroi de tuyau affaiblie qui peut se rompre, permettant au fluide de transmission couler.”

Le risque pour la sécurité se lit comme suit: «Le liquide de transmission qui fuit d’un tuyau TOC peut entrer en contact avec une source d’inflammation compétente et provoquer un incendie du véhicule. Un incendie de véhicule peut augmenter le risque de blessures pour les occupants et les personnes à l’extérieur du véhicule, ainsi que des dommages matériels. »

Si votre véhicule est inclus dans le rappel, vous recevrez un avis par courrier de la société. Une fois que vous aurez reçu cet avis, vous pourrez planifier une visite avec un concessionnaire qui inspectera le tuyau et, si nécessaire, le remplacera gratuitement. Ces avis devraient être envoyés avant le 23 juin. En attendant, la société fournit une ligne de service client aux clients qui ont des questions sur le rappel:

Les propriétaires peuvent contacter le service à la clientèle de Chrysler au 1-800-853-1403. Le numéro de Chrysler pour ce rappel est Y18. Les propriétaires peuvent également contacter la hotline de sécurité des véhicules de la National Highway Traffic Safety Administration au 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), ou aller à http://www.safercar.gov.

Si vous constatez que votre véhicule fait partie des quelque 19 000 véhicules à inspecter, c’est une bonne idée d’en prendre soin dès que possible, car les incendies de véhicules ne doivent pas être pris à la légère.

