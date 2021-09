Si vous possédez l’un de ces téléphones Xiaomi, vous pouvez oublier Android 12 | La technologie

Ce seraient tous les terminaux Xiaomi qui ne pourront pas profiter d’Android 12, et si votre téléphone figure sur la liste, vous devrez en acheter un nouveau si vous souhaitez profiter du nouveau système d’exploitation Google.

Aujourd’hui, lors de l’achat d’un nouveau téléphone portable, nous devons non seulement voir la taille de l’écran, le processeur ou le stockage, mais aussi la marque, et peut-être avec cela, nous allons avoir une idée de si notre précieux nouveau terminal va avoir plus ou moins d’années de mises à jour de nouveaux systèmes d’exploitation et, en général, dans l’écosystème Android, ce n’est généralement pas de nombreuses années.

Una de las principales marcas del mercado es Xiaomi, y al igual que con el resto, según el dispositivo que te compres, de gama de entrada, de media o de alta, contarás con más o menos años de actualizaciones, tanto de sistema operativo como de sécurité.

Concrètement, en ce qui concerne les mises à jour du système d’exploitation, bien qu’Apple soit beaucoup plus bienveillant, pouvant offrir jusqu’à cinq ou six ans pour chacun de ses terminaux, sur Android c’est généralement moins.

Eh bien, Android 12 est sur le point d’arriver sur le marché, et si vous avez un appareil Xiaomi, vous serez sûrement intéressé de savoir si vous allez ou non recevoir cette excellente mise à jour du système d’exploitation.

Maintenant une liste partagée par le profil Xiaomiui sur TelegramAu 10 septembre, une liste de tous les appareils qui vont être mis à jour Android 12 mais aussi ceux qui ne vont pas le faire.

Certains de ceux qui ne seront pas mis à jour sont ceux de POCO et Redmi, et peut-être en avez-vous. Concrètement, ce sont tous les téléphones Xiaomi qui ne seront pas mis à jour vers Android 12 :

Xiaomi Mi 9, Mi 9 SE, Mi 9 Lite Xiaomi Mi 9T, Mi 9T Pro Xiaomi CC9, CC9 Meitu Redmi K20, K20 Pro, K20 Premium Redmi Note 8, Note 8T, Note 8 Pro Redmi 9, 9A, 9 AT, 9i , 9C, 9 Prime Redmi Note 9, 10X 4G PETIT C3 PETIT M2, M2 Rechargé

Heureusement, la liste des appareils qui ne seront pas mis à jour vers Android 12 est beaucoup plus petite que celle qui sera mise à jour.

Dans tous les cas, même si votre appareil n’est pas mis à jour vers Android 12, ne vous inquiétez pas, car Android 11 continuera à fonctionner, mais vous devriez peut-être penser à changer votre mobile.