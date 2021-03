Si vous possédez l’une de ces tables populaires, vous devez vous en débarrasser immédiatement – BGR

Avec (presque) tout le monde possédant un smartphone ces jours-ci – et avec beaucoup de ces appareils qui ne sont pas chargés régulièrement ou qui meurent à la moitié de la journée – les accessoires de charge pratiques sont désormais de toutes formes et tailles. Certains types de meubles sont même livrés avec des ports USB intégrés ces jours-ci, et bien que la plupart d’entre eux ne soient qu’un avantage supplémentaire, une entreprise en rappelle maintenant plus de 100000 car ils pourraient littéralement vous choquer.

Jimco Lamps rappelle tout un tas de ses tables d’appoint J Hunt Home et J Hunt and Co. qui ont des ports de chargement USB intégrés et / ou des prises de courant régulières. Le problème est que les ports de charge ont une polarité inversée en raison d’une erreur de câblage, ce qui peut présenter un risque d’électrocution pour quelqu’un essayant de l’utiliser. Environ 99 000 tables, disponibles dans une variété de styles et de couleurs, ont été vendues aux États-Unis et 11 000 autres ont été vendues au Canada.

Comme l’indique le bulletin de rappel officiel, les tables sont fabriquées dans une variété de matériaux, y compris le bois et le MDF, et comportent un ou deux tiroirs. Toutes les unités rappelées ont des «prises de courant» pour les prises d’alimentation ordinaires et les ports de chargement USB. La polarité inversée due à l’erreur avec le câblage peut provoquer un choc électrique lors de l’utilisation des ports, bien que la société déclare qu’aucune blessure ou incident n’a été signalé jusqu’à présent.

Les tables étaient vendues entre 60 $ et 130 $ et étaient disponibles chez des détaillants tels que HomeGoods, TJ Maxx, Marshalls, Amazon et d’autres détaillants physiques et en ligne. Ils étaient disponibles à l’achat de mai 2019 à décembre 2020, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de maisons qui ont ces tables depuis un certain temps et peuvent même ne pas penser à vérifier s’il y a eu un rappel. L’entreprise dit qu’elle corrige l’erreur en offrant un remboursement ou un remplacement des tables rappelées. Les nouveaux modèles proposés en remplacement ne devraient pas avoir de problème de polarité.

«Les différents styles des unités rappelées mesurent environ 14 pouces sur 14 pouces sur 28 pouces de hauteur pour de nombreuses unités jusqu’à 24 pouces sur 15,5 pouces sur 74 pouces de hauteur sur certaines autres unités de style bibliothèque», explique le bulletin de rappel. «Les tables pèsent entre 13 et 26 livres. Toutes les unités rappelées ont une étiquette adhésive blanche sur le dessous ou à l’arrière de l’unité avec le numéro d’article et les codes de date entre avril 2019 et novembre 2020. Le code de date est indiqué sous forme de mois à deux chiffres suivi d’une barre oblique et de quatre chiffres code d’année tel que 04/2019. »

La liste complète des numéros d’articles rappelés est disponible sur la page de rappel, donc si vous pensez avoir l’un de ces tableaux, vérifiez les numéros sur le corps du tableau et comparez-les aux chiffres du rappel. Si vous en avez un, débranchez-le et contactez l’entreprise via les coordonnées du bulletin de rappel.

