Si vous possédez une crypto-monnaie, il existe une échappatoire fiscale secrète qui peut vous faire économiser des milliers de dollars • .

Ces dernières semaines, Tesla a annoncé il y a quelques jours qu’elle détenait toujours 1,3 milliard de dollars de bitcoin – et qu’elle envisageait également d’accepter bientôt le bitcoin comme moyen de paiement. La ville de Miami continue également de parler de MiamiCoin, son propre jeton de crypto-monnaie qui serait utilisé pour financer des projets de développement dans la ville magique.

Pendant ce temps, certains investisseurs du marché de la cryptographie célèbrent la récente baisse de 46% par rapport au sommet historique du marché en mai. C’est à cause d’une échappatoire fiscale qui a fait les gros titres ces dernières semaines. Cette échappatoire particulière traite les pertes cryptographiques différemment des pertes associées à un actif comme une action. Et une plus grande prise de conscience survient à un moment où les législateurs démocrates du Congrès veulent presser les investisseurs cryptographiques pour plus d’argent.

Dernières nouvelles sur les crypto-monnaies

L’échappatoire, qui peut sembler un peu ésotérique pour l’Américain moyen, fonctionne comme ça. Les investisseurs en crypto peuvent vendre leurs actifs à perte. Ensuite, ils peuvent utiliser cette perte pour réduire ou éliminer l’impôt sur les gains en capital sur d’autres investissements qui se portent bien. Et ils peuvent racheter l’actif cryptographique qu’ils ont vendu à perte pour s’assurer qu’ils sont prêts en cas de rebond des prix. Alors que, normalement, ils doivent attendre essentiellement un mois pour faire la même chose avec un stock.

“Une chose que font les investisseurs avisés est de vendre à perte et de racheter des bitcoins à un prix inférieur”, a déclaré le CPA Shehan Chandrasekera à CNBC. “Vous voulez avoir l’air aussi pauvre que possible.”

Chandrasekera a poursuivi en expliquant qu’il voyait des gens faire cela chaque mois, semaine et trimestre. En fonction, bien sûr, de leur niveau de sophistication de l’investissement. Les investisseurs peuvent accumuler tant de ces pertes, a-t-il déclaré. Des pertes qu’ils peuvent simplement utiliser pour compenser les gains futurs.

La facture d’infrastructure et Amazon

Nous devons ajouter que cela s’inscrit dans le contexte d’autres nouvelles majeures sur les crypto-monnaies. Plus précisément, un développement majeur associé au projet de loi sur les infrastructures que l’administration Biden souhaite désespérément que le Congrès adopte.

Fondamentalement, les nouvelles exigences en matière de rapports cryptographiques font partie de la combinaison d’objectifs politiques de ce projet de loi. Ne nous demandez pas quelle est la relation avec les routes et les ponts — vous savez, l’infrastructure. Il semble que l’idée soit que les nouvelles exigences en matière de rapports cryptographiques aident à collecter des milliards de dollars. Pour — quoi d’autre ? Pour aider à payer pour d’autres aspects de la législation liés à l’infrastructure.

De plus, sur une note sans rapport, nous avons mentionné dans un article il y a quelques jours qu’Amazon recherche une personne expérimentée pour diriger son département de monnaie numérique et de blockchain. La découverte a conduit à penser qu’Amazon finirait par prendre en charge les paiements en bitcoins – et pourrait même, éventuellement, lancer sa propre crypto-monnaie. “Amazon a une position officielle sur la question”, avons-nous rapporté plus tôt cette semaine. La position de la société est que le tourbillon de rapports affirmant que les paiements en bitcoins arriveront bientôt sont «sans fondement». Cependant, cela a fini par ressembler davantage à un déni de non-déni, à vrai dire. L’entreprise semble certainement s’intéresser au paysage de la blockchain.

