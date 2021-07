Si vous pouviez alimenter une voiture électrique avec des batteries mobiles… de combien en auriez-vous besoin ? | Moteur

Pourriez-vous démarrer une voiture électrique avec des batteries mobiles ? Et si oui, combien en faudrait-il ? Kia résout nos doutes.

Nous utilisons de plus en plus de piles dans toutes sortes d’appareils, ce qui soulève de curieuses questions. Ils peuvent ne pas être d’une utilité pratique, mais ils sont intéressants pour en savoir plus sur les piles.

Ils sont utilisés dans les téléphones portables et les voitures électriques, mais sont-ils interchangeables ? Et si oui… De combien de batteries mobiles avez-vous besoin pour faire fonctionner une voiture électrique ?

Dans les informations qui nous parviennent par l’intermédiaire de notre collègue Aaron Pérez d’Auto Bild, Kia a demandé au Docteur lvaro Caballero, professeur au Département de chimie inorganique et de génie chimique et chercheur à l’Institut universitaire de chimie fine et de nanochimie de l’Université de Cordoue, l’une des références nationales en matière de recherche et développement de batteries.

Tout d’abord, il faut savoir que les deux appareils utilisent la même technologie : batteries composées de cellules lithium-ion rechargeables.

Mais le type de cellules est différent. Un smartphone utilise des cellules prismatiques plates, rectangulaires et aussi fines qu’une carte de crédit.

En revanche, une batterie de voiture électrique, comme celle du Kia e-Niro, utilise 294 piles au lithium polymère en poche ou en poche, avec un cycle de vie plus long.

Cet appareil remplace l’ancienne radio d’une vieille voiture et propose Android Auto ou Apple CarPlay avec des assistants vocaux de Google et Siri, des applications de Google, YouTube, Spotify et bien plus encore.

Bien qu’il soit différent, les deux cellules ont une composition et une densité d’énergie similaires: 250 Wh/kg en voiture et 246 Wh/kg en mobile.

La principale différence réside dans la taille et la tension. La batterie de smartphone a quelques 3 mm d’épaisseur et un poids de seulement 80 grammes, tandis que La batterie e-Niro pèse 445 kilos dans sa version 64 kWh.

Les mobiles sont rechargés avec une tension comprise entre 3.7V et 3.85V. Sur un Kia e-Niro, la tension est de 356 V, Ce chiffre passe à 800 V dans la nouvelle Kia EV6, par exemple.

Une autre différence importante est vitesse de chargement. Un mobile se recharge à une vitesse moyenne de 0,01184 kWh, tandis qu’un Kia e-Niro le fait à 51,2 kWh, soit 4 324 fois plus rapide.

Tout cela nous amène à répondre à la question principale. Combien de batteries mobiles faut-il pour démarrer une voiture électrique ? Si nous utilisons des batteries 4000 mAh 3,6 volts, nous aurions besoin d’un chiffre très particulier : 4 444 piles.

De plus, pour obtenir la tension de 356 V du e-Niro, il faudrait utiliser la topologie 45p98s, c’est-à-dire grouper 45 batteries en parallèle et 98 de ces packs, en série.

Des faits très curieux qui nous aident à découvrir certains aspects peu connus des batteries.