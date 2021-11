Si vous prenez ce médicament contre la douleur, il y a un rappel de la FDA, alors arrêtez et appelez votre médecin

Il n’est pas seulement essentiel de prendre le bon médicament pour votre état au bon moment de la journée. Vous devez également vous assurer de respecter la posologie recommandée par votre médecin. Mais c’est impossible à faire si les médicaments que vous avez reçus contiennent une concentration plus élevée que ce qui est annoncé sur l’emballage. C’est précisément ce qui s’est passé avec les flacons de 500 mg de méthocarbamol d’un même lot, car ils contiennent en fait des comprimés de 750 mg. Si vous prenez ce médicament contre la douleur de Bryant Ranch Prepack, vous devez vous assurer que votre flacon ne provient pas du lot rappelé avant de poursuivre votre traitement.

Rappel de méthocarbamol 500 mg

Bryant Ranch Prepack a émis un rappel volontaire d’un lot de comprimés de méthocarbamol à 500 mg, a indiqué la société dans un communiqué de presse disponible auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La société informe que les flacons étiquetés « Methocarbamol 500mg Tablets » contiennent en réalité des « Methocarbamol 750mg Tablets ». C’est une dose plus élevée que celle que votre médecin vous a peut-être prescrite de prendre.

Le médicament contre la douleur peut aider à traiter les affections musculo-squelettiques aiguës et douloureuses. Il est généralement associé à d’autres thérapies, notamment le repos et la physiothérapie.

Prendre la dose de 750 mg au lieu des comprimés de 500 mg pourrait entraîner une dépression excessive du système nerveux central. En conséquence, vous pourriez ressentir divers symptômes pouvant inclure des nausées, une sédation, des évanouissements, des chutes, des convulsions, le coma et la mort. Si vous pensez avoir ressenti des symptômes, vous devez contacter votre médecin. Mais Bryant Ranch Prepack dit qu’il n’a pas reçu de rapports d’événements indésirables jusqu’à présent.

Comment identifier le médicament contre la douleur faisant l’objet d’un rappel

Si vous avez récemment acheté des ordonnances pour les comprimés de méthocarbamol à 500 mg, vous devez vous assurer que votre flacon ne contient pas l’identification suivante :

Les lots de 500 mg de méthocarbamol concernés comprennent le numéro de lot suivant 163935/Exp. Date du 22/10. Le produit peut être identifié par une étiquette rouge et blanche avec une bordure jaune en haut et en bas de l’étiquette, le haut de l’étiquette indique « Emballé par Bryant Ranch Prepack », les étiquettes sont illustrées [at this link].

Les flacons d’analgésiques sont disponibles en « comptes de 30 (NDC : 7133517952), 60 (NDC : 7133517954) et 90 (NDC : 7133517957) comprimés. »

Ce que tu devrais faire

Bryant Ranch Prepack a déjà commencé à informer les distributeurs et les clients d’organiser le retour du médicament contre la douleur rappelé. Les distributeurs et les médecins qui ont reçu des analgésiques du lot rappelé doivent cesser de les distribuer et retourner le produit à Byrant.

Les consommateurs qui ont des flacons de comprimés de méthocarbamol à 500 mg du lot concerné devraient cesser de les utiliser immédiatement, a déclaré Bryant Ranch Prepack. Vous pouvez les retourner et contacter votre médecin. Si vous ne savez pas si le médicament contre la douleur que vous venez de recevoir fait partie du rappel, vous devez contacter votre médecin.

La société fournit les coordonnées du rappel dans l’annonce officielle sur ce lien. C’est là que vous trouverez également des détails sur la façon de signaler les effets indésirables et les problèmes de qualité au programme de déclaration des événements indésirables MedWatch de la FDA.

Pendant que vous vérifiez vos flacons de méthocarbamol, vous devez également vous assurer que le médicament contre l’hypertension que vous prenez est correct. Deux de ces médicaments font partie de différents rappels de la FDA.