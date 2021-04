Si vous prenez ce médicament courant, arrêtez ce que vous faites et contactez votre médecin – .

Lorsque vous prenez un médicament qui affecte votre cerveau, il est toujours important d’être à l’affût des effets secondaires potentiels. Les changements positifs d’humeur, d’énergie ou de comportement sont excellents, mais certains patients subissent des effets secondaires troublants, en particulier lorsqu’ils commencent un traitement médicamenteux. Malheureusement, un médicament utilisé pour traiter le TDAH a été rappelé car il pourrait contenir un médicament complètement différent en plus du composé prévu.

Dans un nouveau bulletin de rappel publié par la FDA, Apotex Corp annonce le rappel de plusieurs lots de ses comprimés de Guanfacine à libération prolongée à des doses de 2 mg en raison de la présence d’un médicament totalement différent. On a découvert que les comprimés contenaient des «traces» de fumarate de quétiapine, qui est généralement vendu sous le nom de marque Seroquel et est utilisé pour les troubles psychiatriques, y compris le trouble bipolaire et la dépression majeure.

Les comprimés contaminés ont été découverts dans un seul lot du médicament, mais la société rappelle tous les lots qui ont été fabriqués au cours de la même période pour s’assurer que toutes ses bases sont couvertes. La présence d’un médicament psychiatrique distinct dans le médicament pour le TDAH est inquiétante pour un certain nombre de raisons, y compris le fait qu’il peut modifier considérablement le profil d’effets secondaires du médicament.

«L’administration de comprimés de guanfacine à libération prolongée contenant des traces de fumarate de quétiapine à un patient peut entraîner la possibilité d’une réaction d’hypersensibilité et peut potentiellement avoir des effets additifs en abaissant la tension artérielle, la somnolence / sédation et les étourdissements», explique le rappel. «Les patients pédiatriques, les patientes enceintes et les adultes plus âgés peuvent être plus susceptibles de présenter une pression artérielle basse et des étourdissements s’ils sont exposés au produit défectueux.»

La société dit qu’elle n’a reçu aucun rapport d’événements indésirables liés au rappel, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’aucun ne s’est produit. La nature d’essais et d’erreurs de trouver le bon type de médicament psychiatrique signifie que de nombreuses personnes signalent des effets secondaires à leur médecin, et dans ce cas, les effets du médicament indésirable peuvent être confondus avec les effets secondaires du médicament TDAH lui-même.

Le fabricant contacte toutes les personnes impliquées dans la distribution du médicament et verrouille les choses, mais il y a encore un nombre incalculable de bouteilles du médicament chez les gens. La société fournit des colis de retour pour le médicament et vous pouvez en demander un en suivant les instructions sur la page de rappel.

Si vous prenez l’un de ces médicaments, vous êtes prié de contacter immédiatement votre médecin pour vous assurer qu’un remplacement peut être organisé avant d’arrêter de prendre le médicament rappelé. N’arrêtez jamais de prendre un médicament sur ordonnance sans avoir d’abord contacté votre fournisseur de soins de santé pour prendre d’autres dispositions, car cela pourrait causer des effets secondaires encore plus graves. Donc, si vous prenez des médicaments contre le TDAH, vérifiez votre bouteille et comparez-la aux marques d’identification sur le bulletin de rappel pour voir si vous devez prendre des mesures.

