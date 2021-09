Si vous prenez ce médicament d’ordonnance populaire, arrêtez immédiatement et lisez ceci

Plus tôt cette semaine, la FDA a annoncé que Pfizer rappelait volontairement tous les lots de comprimés Chantix 0,5 mg et 1 mg. Le rappel de médicament est dû à la présence de N-nitroso-varénicline. En quantités suffisamment importantes, la N-nitroso-varénicline peut être cancérigène.

Si ce rappel vous semble familier, c’est parce que Pfizer a publié en août un rappel similaire en août. Alors que ce rappel concernait quatre lots, le dernier rappel est beaucoup plus vaste.

Chantix est un médicament anti-tabac

Avant d’aborder le rappel de médicament, examinons brièvement ce qu’est réellement le médicament en question.

A cet effet, Chantix existe depuis plus de 15 ans. C’est un médicament anti-tabac qui aide les utilisateurs à réduire leur consommation de cigarettes à un rythme lent et régulier. Lorsqu’il fonctionnera comme prévu, les fumeurs arrêteront complètement de fumer dans environ trois mois. Comme nous l’avons vu précédemment, le fonctionnement de Chantix est quelque peu nouveau. Le médicament se fixe essentiellement sur les récepteurs de la nicotine dans le cerveau. À son tour, lorsqu’une personne sous drogue fume une cigarette, la nicotine n’a nulle part où s’accrocher. Cela sert à réduire l’effet du tabagisme et à décourager une utilisation future.

Le risque de cancer est faible

Comme de nombreux rappels – en ce qui concerne à la fois les aliments et les médicaments – le risque réel ici est faible. Notez que la N-nitroso-varénicline peut souvent être trouvée dans les viandes grillées, les produits laitiers et les légumes. En d’autres termes, il n’est pas rare qu’une personne soit exposée aux nitrosamines. Cependant, une exposition prolongée peut être risquée.

Pfizer, malgré le rappel du médicament, tient à affirmer que les avantages pour la santé de l’arrêt du tabac l’emportent sur le risque potentiel de cancer lié aux nitrosamines.

“Pfizer pense que le profil bénéfice/risque de CHANTIX reste positif”, indique en partie l’avis de rappel. « Les patients prenant actuellement Chantix doivent consulter leur médecin pour confirmer s’ils ont reçu un lot affecté et, le cas échéant, pour connaître les options de traitement alternatives. À ce jour, Pfizer n’a reçu aucun rapport d’événements indésirables liés à ce rappel. »

De plus, il n’y a aucun risque immédiat pour quiconque prend actuellement Chantix.

La page d’information de la FDA concernant les nitrosamines se lit comme suit :

Les impuretés de nitrosamine peuvent augmenter le risque de cancer si les personnes y sont exposées à des niveaux supérieurs à des niveaux acceptables et sur de longues périodes, mais une personne prenant un médicament contenant des nitrosamines à ou en-dessous des limites journalières acceptables chaque jour pendant 70 ans n’est pas devrait avoir un risque accru de cancer. Les patients prenant des médicaments sur ordonnance contenant des impuretés potentielles de nitrosamine ne devraient pas arrêter de prendre leurs médicaments. Les patients devraient parler à leurs professionnels de la santé de leurs préoccupations et des autres options de traitement.

Quels lots de Chantix font l’objet du rappel de médicament ?

La FDA a élaboré un tableau qui répertorie tous les lots de Chantix impactés. Cette liste peut être consultée ici. Si vous avez le médicament et que vous le voyez sur la liste, vous pouvez contacter Stericycle Inc. au 888-276-6166. La ligne d’assistance à la clientèle y est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00 HE. Lorsque vous appelez, vous recevrez des instructions sur la façon de retourner le médicament et d’être remboursé.