Si vous prenez ce médicament d’ordonnance populaire, arrêtez tout de suite et appelez votre médecin

Au cours des derniers jours, Pfizer a commencé à rappeler un nombre croissant de lots de Chantix, un médicament sur ordonnance conçu pour aider les gens à arrêter de fumer. Les lots font l’objet d’un rappel en raison de la présence de N-nitroso-varénicline.

La N-nitroso-varénicline est cancérigène lorsqu’elle est consommée en quantité excessive. Pourtant, le risque pour les adultes prenant le médicament semble être incroyablement faible. Comme c’est généralement le cas dans des cas comme celui-ci, le rappel est enraciné dans une abondance de prudence par opposition à un danger imminent.

Qu’est-ce que Chantix

Avant de plonger dans le rappel Pfizer, soulignons rapidement quel est le médicament en question. Chantix est un médicament anti-tabac qui existe depuis plus d’une décennie. Au lieu d’aider les utilisateurs à arrêter de fumer immédiatement, cela fonctionne lentement au fil du temps. Lorsque tout se passe bien, les utilisateurs arrêtent de fumer au bout de trois mois environ.

Chantix agit en se fixant aux récepteurs de la nicotine dans le cerveau. Lorsqu’une personne sous Chantix fume, la nicotine ne peut pas se fixer aux récepteurs. Du coup, les fumeurs ne ressentent pas le même plaisir.

Pfizer estime que le risque de cancer est faible

La FDA note que l’ingrédient en cause dans le rappel de Pfizer se trouve souvent dans les aliments et l’eau. Quelques exemples incluent les viandes grillées, les produits laitiers et les légumes. Ainsi, bien que les nitrosamines ne soient pas rares, une exposition prolongée à des niveaux inacceptables peut augmenter le risque de cancer.

“L’ingestion à long terme de N-nitroso-varénicline peut être associée à un risque théorique accru de cancer chez l’homme, mais il n’y a pas de risque immédiat pour les patients prenant ce médicament”, a déclaré Pfizer dans un communiqué.

Pfizer a poursuivi en disant que « les avantages pour la santé de l’arrêt du tabac l’emportent sur le risque de cancer potentiel théorique de l’impureté nitrosamine dans la varénicline ». Avec un tel verbiage, il semble certainement que Pfizer soit en colère contre le rappel. Il va de soi que Pfizer le considère peut-être comme excessif.

Par ailleurs, le tabagisme peut exacerber les symptômes du COVID-19. Par conséquent, il n’y a jamais eu de meilleur moment ni de meilleur moment pour arrêter de fumer.

Déclaration de la FDA sur le rappel de Pfizer

Une liste des lots Chantix impactés peut être consultée ici. Il convient également de noter qu’il n’y a eu aucun cas signalé d’utilisateurs de Chantix rencontrant des problèmes.

La FDA ajoute que si vous êtes sur Chantix, vous devriez parler avec votre médecin ou votre pharmacie pour voir si vous avez un lot impacté. Si vous avez un lot impacté, la FDA vous conseille d’appeler Stericycle Inc. au 888-276-6166. La ligne est opérationnelle du lundi au vendredi de 8 h à 17 h HE. Les utilisateurs concernés peuvent retourner le produit pour un remboursement.

