Si vous prenez ce supplément populaire, arrêtez maintenant, car c’est en fait du Viagra – .

J’ai longuement écrit sur la tendance ridicule et troublante des suppléments de «perfectionnement masculin entièrement naturels» rappelés. Ils portent les noms les plus ridicules et sont vendus par des entreprises dont vous n’avez jamais entendu parler et que vous ne pouvez probablement pas prononcer. Ils sont presque toujours importés d’outre-mer où la réglementation pharmaceutique est plus souple et, le plus souvent, ils incluent des médicaments sur ordonnance qui pourraient être nocifs pour votre santé. Maintenant, à la surprise absolue de personne, la FDA a publié un autre rappel pour deux suppléments qui promettent une amélioration des performances sans médicament, mais qui ne sont en réalité que des médicaments sur ordonnance eux-mêmes.

Premium OrgaZen 7000 et Ginseng Power 5000 sont distribués par une «société» appelée NS NY Distributor Inc, et tous deux promettent une amélioration des performances masculines en vente libre. Comme nous l’avons vu un million de fois auparavant, les pilules ne sont pas en fait des suppléments naturels, mais contiennent du sildénafil et / ou du tadalafil, qui sont les ingrédients actifs du Viagra et du Cialis, respectivement. Je suis complètement choqué.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

À partir de l’alerte de rappel de la FDA:

NS NY Distributor Inc rappelle volontairement tous les lots à l’expiration des capsules Premium Orgazen 7000 et Ginseng Power 5000 au niveau du consommateur. Les analyses de la FDA ont révélé que les produits contenaient du sildénafil et / ou du tadalafil non déclarés. Le sildénafil et le tadalafil sont connus sous le nom d’inhibiteurs de la phosphodiestérase (PDE-5) trouvés dans les produits approuvés par la FDA pour le traitement de la dysfonction érectile chez l’homme. La présence de sildénafil et / ou de tadalafil dans Premium OrgaZen 7000 et Ginseng Power 5000 en fait de nouveaux médicaments non approuvés dont l’innocuité et l’efficacité n’ont pas été établies et donc susceptibles de rappel.

Appeler le rappel «volontaire» est humoristique puisque l’entreprise n’a pas d’autre choix. Vous ne pouvez pas vendre de médicaments sur ordonnance simplement parce que vous les avez étiquetés comme des suppléments. Cela ne fonctionne pas de cette façon, mais comme nous l’avons vu auparavant, ces «entreprises» s’en moquent vraiment. Ils fermeront, trouveront un autre nom de marque loufoque et vendront exactement les mêmes pilules qu’ils rappellent maintenant, juste avec un emballage différent.

Au fil des ans, la FDA a réprimé des dizaines et des dizaines de ces marques (qui sont rarement déposées et sont présentées dans un emballage qui les rend attrayantes lorsqu’elles sont assises sur le comptoir d’une station-service), mais le problème persiste. Ils finissent toujours par être vendus chez des détaillants à travers le pays et même en ligne via Amazon et d’autres points de vente. C’est absurde, mais ils continuent de s’en tirer.

Honnêtement, si vous prenez ces types de suppléments parce que vous ne voulez pas avoir une conversation inconfortable avec votre médecin, vous mettez simplement votre santé en danger. Obtenir un vrai traitement pour la dysfonction érectile est votre meilleur pari, et faire confiance à ces pilules importées au hasard avec des noms comme «OrgaZen» ne fera absolument rien ou, si elles contiennent des médicaments sur ordonnance non réglementés, vous pourriez finir par causer de graves dommages à votre corps. Restez en sécurité et obtenez votre médicament auprès d’un médecin au lieu du commis de la station-service.

