Si vous prenez ces médicaments courants, appelez immédiatement votre médecin

La FDA a annoncé cette semaine deux rappels de médicaments pour des raisons totalement différentes mais néanmoins tout aussi graves. Le premier rappel concerne les comprimés de chlorhydrate de metformine à libération prolongée de Viona Pharmaceuticals. Ce rappel découle du fait que certains lots du médicament contiennent probablement un cancérogène connu sous le nom de N-nitrosodiméthylamine (NDMA). Le deuxième rappel de médicament concerne des lots de spray lingual à la nitroglycérine et est dû au fait que certaines unités peuvent ne pas distribuer correctement le médicament comme prévu.

Le rappel du médicament chlorhydrate de metformine

Le chlorhydrate de metformine est destiné aux patients atteints de diabète de type 2. Encore une fois, ce rappel a été émis parce que 33 lots du médicament se sont avérés contenir un cancérogène connu sous le nom de NDMA. Il convient de noter que la FDA, contrairement à d’autres rappels que nous avons vus, exhorte toujours les patients qui ont le médicament en leur possession à continuer de le prendre jusqu’à ce qu’ils puissent obtenir un autre lot ou un autre traitement. La raison en est que les patients souffrant de problèmes médicaux graves peuvent ressentir des effets secondaires graves s’ils cessent brusquement de prendre leurs médicaments. Naturellement, toute personne qui se trouve dans cette situation doit contacter immédiatement son médecin traitant pour obtenir des conseils.

« Le produit peut être identifié », note la FDA, « sous forme de comprimés blancs à blanc cassé, en forme de capsule, non enrobés, gravés « Z », « C » d’un côté et « 20 » de l’autre côté. Le médicament est disponible en comprimés de 750 mg et était disponible pour les patients à travers le pays.

En ce qui concerne la NDMA, nous avons expliqué précédemment :

La NDMA – abréviation de N-nitrosodiméthylamine – est un composé naturel que l’on peut trouver dans une variété d’aliments ainsi que dans des sources d’eau. On pense qu’il s’agit d’un cancérogène pour l’homme, ce qui signifie qu’il favorise la croissance du cancer chez l’homme, et en tant que tel, il existe des réglementations pour limiter la quantité de NDMA dans tous les médicaments.

La date de péremption sur les comprimés soumis au rappel de médicaments va de juin 2022 à mars 2023.

Les consommateurs qui ont des questions au sujet de ce rappel peuvent communiquer avec Viona Pharmaceuticals au 1-888-304-5011. La hotline est ouverte du lundi au vendredi. Les heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 17 h 30, heure de l’Est.

Le distributeur de spray lingual de nitroglycérine

Ce rappel de médicament a été annoncé par Padagis US plus tôt cette semaine. Comme mentionné ci-dessus, certaines unités de pulvérisation linguale de nitroglycérine ne dispensent pas le médicament comme prévu. Par conséquent, il y a une chance, même minime, que les personnes qui ont besoin du médicament ne le reçoivent pas. Le médicament est destiné aux personnes qui ont besoin d’un soulagement immédiat en raison d’une crise ou d’une douleur causée par une maladie coronarienne.

Notez que ce rappel de médicament s’applique exclusivement à l’unité de flacon pulvérisateur de 12g. Le flacon pulvérisateur de 4,9 g ne fait pas l’objet d’un rappel. Au total, les trois lots faisant l’objet du rappel sont 150892, 153199, 156041. Les dates d’expiration respectives de ces lots sont octobre 2022, février 2023 et avril 2023. La marque sur les produits répertorie Perrigo Company PLC.

Toute personne qui utilise le médicament doit vérifier si elle dispose de l’unité de pulvérisation de 12 g. Si tel est le cas, la FDA conseille de le jeter immédiatement. De même, les prestataires de soins disposant de l’unité de pulvérisation de 12 g devraient cesser de le distribuer aux patients.

Les consommateurs qui ont des questions sur le rappel peuvent appeler une ligne d’assistance au 1-888-266-7912. La hotline est ouverte du lundi au vendredi. Ses heures d’ouverture sont de 8 h 00 à 17 h 00, heure de l’Est.