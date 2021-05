Si vous prenez l’un de ces analgésiques courants, vous devriez le lire maintenant – .

Votre dos vous fait mal, vous avez mal à la tête, ou vous avez écrasé votre petit doigt sur la table basse et ça n’arrête pas de palpiter. Que fais-tu? Trouver un analgésique commun pourrait être votre premier instinct, mais de nouvelles recherches menées par plusieurs groupes suggèrent que si vous vous souciez de votre santé à long terme, vous voudrez peut-être repenser un peu les choses.

Comme le rapporte Knowridge, un trio d’études a maintenant établi un lien entre les analgésiques courants – à la fois en vente libre et sur ordonnance – à une augmentation à long terme du risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral, de problèmes rénaux, de troubles du sommeil, d’obésité et d’inflammation générale. le cœur et les reins. Le rapport est une collection d’études accablantes qui doivent être prises au sérieux, surtout si vous vous retrouvez à prendre régulièrement des anti-inflammatoires non stéroïdiens et que vous vous souciez de votre santé globale.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Les études se sont concentrées à la fois sur les versions en vente libre des AINS et sur les analgésiques sur ordonnance de la même classe. Tous les médicaments sont destinés à diminuer l’inflammation et la douleur, mais bien qu’ils puissent aider à court terme, ils ont clairement des effets à long terme chez au moins une partie importante de ceux qui les prennent.

Dans une étude de l’Université de l’Alabama, le carprofène AINS était lié à l’inflammation dans les organes, y compris le cœur et les reins. L’étude a été menée sur des animaux, mais il est très probable qu’il en soit de même pour les humains, car les analgésiques comme celui-ci n’ont pas tendance à avoir des effets radicalement différents sur les animaux non humains et les humains.

Une deuxième étude a établi un lien clair entre le diclofénac AINS et des risques plus élevés de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral sur une période aussi courte qu’un mois par rapport aux AINS en vente libre, y compris l’ibuprofène (Advil) et le naproxène (Aleve). Le risque était également plus élevé que chez ceux prenant du paracétamol (acétaminophène ou Tylenol).

Pendant ce temps, une troisième étude distincte a lié des analgésiques plus puissants comme la gabapentine et les opiacés à une augmentation spectaculaire du risque d’obésité. Ces médicaments étaient également associés à une augmentation des problèmes de sommeil et des troubles du sommeil, qui peuvent amplifier les troubles de l’humeur existants ou d’autres conditions psychiatriques.

En termes simples, ce n’est pas parce que ces médicaments sont disponibles en vente libre ou faciles à obtenir via une ordonnance qu’ils doivent être pris avec un abandon imprudent. Chaque fois que vous mettez des médicaments dans votre corps, vous modifiez les choses d’une manière qui n’était tout simplement pas possible pour l’écrasante majorité de l’existence humaine. Il existe toujours un risque important lors de la prise de tout médicament, aussi bénin que cela puisse paraître.

De nombreuses personnes sur la planète souffrent de douleurs chroniques et d’autres conditions qui rendent ces médicaments absolument nécessaires. Il n’y a aucun argument à ce sujet. Cependant, si vous prenez ces médicaments contre des douleurs qui peuvent être décrites plus comme «ennuyeuses» que «changeantes», il peut être judicieux de rechercher un soulagement sous d’autres formes.