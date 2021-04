Si vous prenez l’un de ces suppléments, jetez-les maintenant – .

Si vous prenez un supplément nutritionnel – que ce soit pour ajouter des vitamines à votre alimentation ou pour vous donner un coup de pouce à la salle de sport – vous le faites probablement parce que vous voulez vous améliorer et améliorer votre santé d’une manière ou d’une autre. Vous avez confiance que tout ce qui se trouve à l’intérieur de la bouteille ou du pichet est clairement écrit sur l’étiquette, car vous devez savoir exactement ce que vous mettez dans votre corps. Malheureusement, les entreprises ne répondent parfois pas aux attentes et, dans le cas de Hi-Tech Pharmaceuticals, Inc., un rappel massif doit être émis en raison de quelque chose d’aussi simple qu’une erreur d’étiquetage.

Dans un nouveau bulletin de rappel publié par la FDA, la société basée en Géorgie annonce le rappel de dizaines de ses poudres pour shake mix dans plusieurs saveurs différentes car elles contiennent du lait, des œufs, du blé, du soja ou une combinaison de ceux-ci. Chacun de ces ingrédients est un allergène potentiel et les personnes allergiques peuvent éprouver des réactions dangereuses, voire mortelles, si elles consomment les produits sans se rendre compte de ce qu’ils contiennent réellement.

Produits pharmaceutiques de haute technologie. Inc. de Norcross, GA, rappelle tous les lots de saveurs APS Nutrition Isomorph 28 dans un pot de 2 lb car il contient des allergènes non déclarés de lait, de blé et de soja. Tous les lots de biscuits à l’avoine et à l’érable et à la cassonade Mass Gainz iForce Nutrition en cruches de 4,85 lb et sacs de 10 lb font également l’objet d’un rappel parce qu’il contient des œufs non déclarés. Les personnes qui ont une allergie ou une sensibilité sévère à un type d’allergène spécifique (lait, œufs, blé et soja) courent un risque de réaction allergique grave ou potentiellement mortelle si elles consomment ces produits.

Les produits sont disponibles dans une gamme de saveurs allant de la vanille et du chocolat à la crème à l’orange et au biscuit graham à la cannelle. Il y a beaucoup de ces saveurs, alors assurez-vous de consulter le bulletin de rappel pour voir si vous en avez dans votre armoire.

Selon l’entreprise, le problème a été découvert après que l’entreprise a examiné de plus près son emballage. La société prétend que c’était une «erreur sur la conception de l’étiquette avant l’impression» qui a omis les avertissements concernant le lait, le soja, le blé et les œufs. La bonne nouvelle est que la société affirme qu’aucune maladie n’a été signalée à ce jour.

Les consommateurs qui ont acheté APS Nutrition Isomorph 28 et iForce Nutrition Mass Gainz Brown Sugar Maple Oatmeal Cookie sont priés de le retourner au lieu d’achat pour un remboursement complet. Les consommateurs qui ont des questions peuvent contacter Hi-Tech Pharmaceuticals au 1-888-855-7919 du lundi au vendredi de 9 h à 19 h HNE.

Les mélanges pour shake étaient vendus dans des magasins de détail à travers les États-Unis, mais étaient également disponibles en ligne et via une distribution tierce. La société ne propose pas d’estimer le nombre de bouteilles ou de cruches du produit mal étiqueté, mais sur la base du nombre de références de produits rappelées, il semblerait que cela soit assez petit.

