Si vous recevez ce message d’Apple, ne l’ouvrez pas, car c’est une arnaque – .

De temps en temps, je reçois un appel d’un membre de la famille ou d’un ami qui me demande un avertissement étrange et inquiétant qui est apparu sur leur Mac. Les messages sont généralement inquiétants et avertissent que la machine en question a peut-être été infectée par un virus. D’autres messages, quant à eux, se font passer pour des messages légitimes de l’assistance Apple et incitent les utilisateurs à appeler une fausse ligne d’assistance client.

Qu’il suffise de dire qu’Apple ne contacte pas les gens via les fenêtres contextuelles du navigateur, c’est-à-dire que vous voudrez ignorer complètement ces types d’alertes de sécurité si l’une d’elles apparaît sur votre ordinateur.

Comme détaillé dans une récente exposition de Jennifer Jolly dans USA Today, les escroqueries susmentionnées en question s’attaquent aux personnes âgées qui manquent souvent de la sophistication technologique et de l’expérience pour discerner les véritables avertissements système des escroqueries nuisibles:

Ma mère a perdu 2000 $ et même si elle l’a signalé à sa banque tout de suite, on lui a dit qu’ils ne pouvaient rien faire (plus à ce sujet ci-dessous). Elle se sent horrible à ce sujet. Je n’arrête pas de lui dire de ne pas se sentir mal. Elle est la victime de la fraude en ligne la plus réussie contre les personnes âgées en Amérique aujourd’hui – une nouvelle version de l’arnaque du «support technique» – qui a escroqué des milliards de dollars au cours des dernières années.

La façon dont beaucoup de ces escroqueries fonctionnent est simple: après avoir incité un utilisateur à appeler un faux numéro de support client, les escrocs à l’autre bout de la ligne demanderont des informations financières pour résoudre le problème ou demanderont à un utilisateur de télécharger un outil de diagnostic.

Un exemple illustratif de ce à quoi ressemblent certaines de ces fenêtres pop-up d’arnaque est ci-dessous:

La mère de Jolly dit qu’elle a téléchargé un outil de diagnostic, après quoi l’escroc s’est mis au travail en utilisant une application de partage d’écran. À partir de là, l’escroc lui a demandé d’initier un transfert d’argent de ses économies vers son compte courant. Lorsque cela a fonctionné, il lui a ensuite demandé de «transférer de l’argent sur le compte officiel du technicien via Zelle». L’arnaqueur a convaincu la mère de Jolly qu’il ne s’agissait que d’un transfert temporaire et qu’il faisait en fait partie d’un programme de service client gratuit proposé par Apple.

Si vous naviguez sur le Web et voyez apparaître une fenêtre contextuelle inattendue, le conseil d’Apple se lit comme suit:

Lorsque vous naviguez sur le Web, si vous voyez une fenêtre contextuelle ou une alerte qui vous offre un prix gratuit ou vous avertit d’un problème avec votre appareil, ne le croyez pas. Ces types de pop-ups sont généralement des publicités frauduleuses, conçues pour vous inciter à donner des informations personnelles ou de l’argent à l’escroc. N’appelez pas le numéro ou ne suivez pas les liens pour réclamer le prix ou résoudre le problème. Ignorez le message et quittez simplement la page ou fermez toute la fenêtre ou l’onglet.

Et encore une fois, il est important de se rappeler que si vous êtes vraiment préoccupé par quelque chose qui se passe sur votre ordinateur, appelez directement l’assistance Apple et ignorez le numéro qui apparaît sur la publicité contextuelle.

