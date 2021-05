Si vous recevez ce SMS de la sécurité sociale, c’est vrai, cette fois ce n’est pas une arnaque | La technologie

La Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale envoie un SMS, et nous vous dirons de quoi il s’agit et si c’est une bonne idée de cliquer sur son lien.

La Trésorerie générale de la sécurité sociale Il a déjà offert un bureau électronique depuis un certain temps où nous pouvons consulter notre vie professionnelle, les notifications et même apporter une sorte de modification à nos données, et dans les dernières heures, ils ont publié un nouveau portail (pour le moment, il semble qu’il coexistera avec l’ancien) dans lequel nous pouvons effectuer essentiellement les mêmes procédures, mais avec un design beaucoup plus convivial et plus simple.

Par exemple, grâce à ce portail, et en entrant avec les informations d’identification correctes, nous pouvons consulter la vie professionnelle, effectuer des inscriptions, des annulations et des modifications, consulter des paiements et des dettes ou modifier des données personnelles, et jusqu’à 36 procédures supplémentaires.

Pour faire connaître le nouveau portail, le Trésor général de la sécurité sociale informe par SMS de son existence, un SMS que tout le monde ne reçoit pas et qui n’est actuellement partagé qu’avec les employeurs et les travailleurs domestiques. On ne sait pas si la sécurité sociale enverra ce même message à d’autres groupes dans les semaines à venir.

C’est pourquoi la sécurité sociale elle-même informe que si vous recevez un SMS parlant de ce portail, il est tout à fait sûr pour vous de cliquer sur le lien, bien que compte tenu du fait qu’il a maintenant été publié, il ne pourrait pas être jugé que les cybercriminels en profitent pour envoyer des messages similaires.

📳 Si vous recevez ce SMS sur votre téléphone mobile, c’est sûr. ✅ Le Trésor enverra ce message aux employeurs et aux travailleurs domestiques pour faire connaître son nouveau portail. Accédez à Importass 👉 https://t.co/8qKrVJXb1a pic.twitter.com/puSE4Dw3dz – Informations TGSS (@info_TGSS) 11 mai 2021

Nous vous conseillons toujours de saisir manuellement votre ordinateur, en saisissant le domaine auquel vous souhaitez accéder dans la barre de recherche.

Aujourd’hui, les cybercriminels se font passer pour des entreprises bien connues et même des organisations gouvernementales pour tenter de tromper l’utilisateur et obtenir ses données personnelles pour de futures attaques.

Nous avons déjà essayé le nouveau portail de la sécurité sociale, et il semble beaucoup plus simple et intuitif, même s’il coexiste actuellement en même temps que celui qui existait déjà auparavant.