Si vous recevez cet e-mail frauduleux d’Amazon, vous devez le supprimer immédiatement

Grâce en partie à la pandémie de coronavirus, plus de personnes que jamais comptent désormais sur Amazon pour leurs achats. Au cours du trimestre de juin 2021, Amazon a généré plus de 113 milliards de dollars de revenus.

Sur ce chiffre, près de 68 milliards de dollars étaient attribuables aux ventes en ligne. Avec la croissance de la base d’utilisateurs d’Amazon et avec autant d’argent en jeu, il n’est pas surprenant que les utilisateurs d’Amazon soient de plus en plus ciblés par les escrocs.

Vous vous souvenez peut-être d’une récente arnaque sur Amazon où une femme s’est fait voler 2 000 $. Dans ce schéma particulier, des escrocs ont appelé la femme et lui ont dit que quelqu’un essayait d’acheter un iPhone via son compte Amazon.

Après avoir révélé des informations financières sensibles, les escrocs ont pu voler de l’argent sur son compte courant.

La dernière arnaque Amazon

La dernière arnaque ciblant les utilisateurs d’Amazon commence par ce qui semble être un e-mail officiel du géant de la vente au détail en ligne. L’e-mail avertit les utilisateurs que quelqu’un a récemment effectué un achat inhabituellement important sur leur compte.

De plus, l’e-mail comprend un numéro que les utilisateurs peuvent appeler pour résoudre le problème. Une fois qu’un utilisateur appelle le numéro, les escrocs demanderont des informations de connexion Amazon. Il existe également des rapports selon lesquels des utilisateurs ont été invités à divulguer des informations financières sensibles, le tout sous prétexte de remédier à l’achat présumé.

La dernière arnaque est particulièrement remarquable car elle cache mieux ses véritables intentions. Pour commencer, l’e-mail en question ne comprend aucune pièce jointe.

L’e-mail n’inclut pas non plus de liens sortants sur lesquels les utilisateurs peuvent cliquer. En d’autres termes, certains des signes révélateurs d’une escroquerie par e-mail ne sont pas présents. Cela donne un air de légitimité à l’e-mail falsifié.

Que faire si vous recevez un e-mail ou un appel suspect

Si vous recevez un e-mail ou un appel censé provenir d’Amazon, ne cliquez sur aucun lien, n’appelez pas un numéro répertorié ou ne distribuez pas d’informations sensibles. Au lieu de cela, connectez-vous d’abord à votre compte Amazon.

Ensuite, rendez-vous dans la section « Vos commandes » du site Web. Celui-ci se trouve en haut à droite de la barre d’outils, sous l’en-tête Comptes et listes.

Ici, vous pouvez voir une liste complète de tous vos achats et voir instantanément par vous-même s’il y a eu des achats non autorisés.

Si vous souhaitez parler à un représentant d’Amazon de tout problème, ne vous fiez jamais à un numéro fourni dans un e-mail. Au lieu de cela, contactez le service client Amazon directement ici.

Consignes de sécurité de base à suivre

La triste réalité est que les personnes âgées sont plus susceptibles d’être la proie des escroqueries courantes d’Amazon. À cette fin, l’American Association of Retired Persons (AARP) énumère plusieurs directives à garder à l’esprit lorsqu’il s’agit d’un imposteur Amazon :

Méfiez-vous des appels téléphoniques non sollicités prétendant provenir d’Amazon vous alertant d’un « problème » avec votre compte. Ne fournissez jamais à ces appelants des informations de compte ou un accès à votre ordinateur, téléphone ou tablette. Ne cliquez pas sur les liens dans les messages texte qui prétendent provenir d’Amazon. Comprenez à quoi ressemblent les e-mails et autres contacts d’Amazon et quand vous pourriez les recevoir. Si un e-mail vous semble suspect, ne prenez pas le risque de cliquer sur un lien ou de suivre ses instructions. Protégez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Amazon. Ne fournissez pas ces informations à quiconque que vous connaissez ou en qui vous avez confiance. Changez régulièrement votre mot de passe. Si vous avez des doutes sur la correspondance que vous recevez d’Amazon, connectez-vous à votre compte sur www.amazon.com pour vérifier la légitimité du message. Si vous essayez de contacter le service client, ne faites pas confiance à une simple recherche sur Internet. Utilisez uniquement les informations de contact trouvées sur le site Web d’Amazon. Soyez prêt à repérer les escrocs utilisant des tactiques similaires se faisant passer pour d’autres entreprises et services de livraison courants ou essentiels comme les épiceries, Wal-Mart, FedEx et UPS.