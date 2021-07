Si vous recherchez le OnePlus 9 Pro moins cher aux États-Unis, vous n’avez peut-être pas de chance

OnePlus ne lance apparemment pas le modèle OnePlus 9 Pro moins cher aux États-Unis, selon un communiqué fourni à Android Police.

Lorsque la société a lancé les smartphones de la série OnePlus 9, le 8 Go/128 Go 9 Pro de moindre qualité était introuvable. OnePlus a initialement signalé des retards, mais aujourd’hui, la société semble indiquer clairement qu’il n’arrivera pas.

La variante OnePlus 9 Pro 8×128 Go devait initialement être vendue en Amérique du Nord pour 969 $. Malheureusement, en raison de contraintes d’approvisionnement imprévues spécifiques aux appareils nord-américains, nous avons récemment conclu qu’il n’était plus possible d’apporter cette configuration aux États-Unis et au Canada. En Amérique du Nord, nous privilégions la version 12×256 Go pour garantir à nos utilisateurs l’accès à l’appareil le plus performant.

Bien que la société n’entre pas dans les détails de ses “contraintes d’approvisionnement”, cela a probablement à voir avec la pénurie mondiale de puces qui ravage divers secteurs de l’industrie technologique et automobile. Android Central a demandé des éclaircissements.

Bien qu’il soit regrettable que le OnePlus 9 Pro moins performant puisse ne jamais voir les côtes américaines, il est logique que OnePlus se concentre sur le modèle haut de gamme plus cher. Malheureusement, cela laisse de nombreux utilisateurs nord-américains avec moins d’options, devant faire des folies un peu plus pour les 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

OnePlus est peut-être sous le feu ces derniers temps, mais ses derniers produits phares restent parmi les meilleurs téléphones Android du marché, notamment grâce à leurs appareils photo exceptionnels.

