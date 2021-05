Si vous recherchez une tablette puissante et privée, l’iPad 10 pouces est en vente sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Regardez des films et des séries, suivez les réseaux sociaux, achetez, utilisez des applications et des jeux … Les tablettes ont de nombreuses applications, profitez-en avec cet iPad en promotion sur Amazon.

Les tablettes Apple sont réputées pour leurs performances, leur stabilité et leur confidentialité. Si vous n’en avez jamais eu ou que vous souhaitez mettre à jour le vôtre, voici une bonne chance, avec ceci IPad de huitième génération avec une réduction intéressante sur Amazon.

Saisir un iPad de huitième génération et un écran de 10 pouces, pour seulement 349,90 euros sur Amazon. Il a une réduction de près de 30 euros.

Le dernier modèle d’iPad standard, sorti l’année dernière, avec le dernier matériel pour que vous puissiez utiliser toutes les applications et tous les jeux iOS sans aucun problème.

Cette nouvelle version de l’iPad conserve le design et la taille, même si elle ajoute beaucoup plus de puissance grâce au processeur Apple A12 Bionic.

C’est un IPad de nouvelle génération équipé avec Écran Retina de 10,2 pouces et processeur A12 Bionic avec Neural Engine, c’est-à-dire l’intelligence artificielle.

Avoir une caméra arrière 8MP et une caméra frontale FaceTime HD 1,2MP, haut-parleurs stéréo et est compatible avec les réseaux Wi-Fi 802.11ac. L’autonomie dépasse 10 heures, pour une utilisation normale.

Il dispose d’un connecteur Lightning pour communiquer et recharger la batterie, et lecteur d’empreintes digitales avec Touch ID pour vous identifier sans mot de passe, ou pour payer dans des milliers de magasins, avec Apple Pay.

Si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Et si vous voulez travailler sérieusement, il est compatible avec le stylet Apple Pencil et le Smart Keyboard (non inclus).

Le nouveau système d’exploitation iPadOS 14, conçu spécifiquement pour les tablettes Apple, propose des fonctions avancées telles que l’utilisation de plusieurs applications en même temps, ou une meilleure organisation de l’interface pour des écrans plus grands qu’un mobile.

Vous avez la possibilité d’obtenir un iPad de huitième génération et un écran de 10 pouces, pour seulement 349,90 euros sur Amazon. Il a une réduction de près de 30 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.