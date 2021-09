Si vous rencontrez des problèmes avec YouTube, il est temps d’actualiser

Si vous rencontrez des problèmes pour accéder à votre YouTube Studio ou simplement regarder des vidéos sur la plate-forme de streaming vidéo populaire, vous n’êtes pas seul. Down Detector montre une augmentation significative des problèmes de connectivité à la plate-forme YouTube dans certaines parties apparemment aléatoires des États-Unis après 14 h 00 HE.

En plus du visionnage de vidéos, la panne semble affecter de nombreuses statistiques qui aident les créateurs à créer un meilleur contenu via la plate-forme YouTube Studio. Certaines vidéos ne sont pas disponibles du tout, tandis que d’autres semblent très bien. De plus, vous constaterez que l’édition de la description d’une vidéo ou la réponse aux commentaires est un peu peu fiable maintenant. Nous garderons cet article à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles.