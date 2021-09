Si vous répondez à votre téléphone et entendez cet enregistrement, raccrochez immédiatement

in

Les appels de spam sont incroyablement ennuyeux et, parfois, apparemment incessants. Une fois que votre numéro figure sur une sorte de liste, le déluge d’appels automatisés et de messages d’escrocs peut rendre n’importe qui fou.

Alors que certains appels de spam sont faciles à filtrer, les escrocs sont devenus de plus en plus intelligents lorsqu’il s’agit de vous contraindre à décrocher le téléphone. Une astuce qu’ils utilisent consiste à appeler à partir d’un numéro similaire au vôtre ou provenant du même indicatif régional. Ainsi, par exemple, si votre numéro de téléphone est le (555)-315-3852, vous pourriez voir un appel de spam sur votre téléphone à partir du (555)-315-3258.

Appels indésirables et enregistrements à ignorer

Si vous recevez un appel d’un numéro qui vous semble familier, vous êtes plus susceptible de croire qu’il est légitime. Ce n’est que la nature humaine, après tout. Dans ces scénarios, cependant, il y a de fortes chances que le numéro lui-même soit faux. Les escrocs utilisent cette tactique d’usurpation pour cacher délibérément le numéro réel à partir duquel ils appellent. Cela étant, il est inévitable que certains appels de spam passent.

Si vous décrochez le téléphone et que vous entendez un enregistrement sur l’autre ligne, la FCC vous conseille de raccrocher immédiatement. Si vous êtes invité à répondre à une question, même si la question est « Voulez-vous ne plus recevoir ces appels ? » — le FCC dit de raccrocher et de ne pas répondre.

Le raisonnement qui sous-tend cette orientation est double. D’une part, si vous répondez « oui » ou appuyez sur un numéro sur le clavier, cela signale qu’il y a une vraie personne sur l’autre ligne. Cela incite les escrocs à continuer d’essayer de vous arnaquer. Cela augmente également les chances que votre numéro soit vendu à d’autres.

Deuxièmement, la FCC a déclaré il y a quelques années que certains escrocs veulent que les utilisateurs disent le mot « Oui » afin qu’ils puissent l’enregistrer et l’utiliser pour autoriser les prélèvements sur la carte de crédit d’un utilisateur.

Autres conseils pour arrêter les appels automatisés et les escroqueries potentielles

Selon la FCC, il y a quelques conseils à garder à l’esprit pour éviter d’être victime d’un appel automatisé ou d’un escroc :

Si vous répondez au téléphone et que l’appelant – ou un enregistrement – vous demande d’appuyer sur un bouton pour arrêter de recevoir les appels, vous devez simplement raccrocher. Les escrocs utilisent souvent cette astuce pour identifier des cibles potentielles. Ne donnez jamais d’informations personnelles telles que des numéros de compte, des numéros de sécurité sociale, des noms de jeune fille de la mère, des mots de passe ou d’autres informations d’identification en réponse à des appels inattendus ou si vous avez des soupçons. Si vous recevez une demande de quelqu’un qui déclare représenter une entreprise ou un organisme gouvernemental, raccrochez et appelez le numéro de téléphone figurant sur votre relevé de compte, dans l’annuaire téléphonique ou sur le site Web de l’entreprise ou de l’organisme gouvernemental pour vérifier l’authenticité de la demande . Vous recevrez généralement une déclaration écrite par la poste avant de recevoir un appel téléphonique d’une source légitime, en particulier si l’appelant demande un paiement.

Comment faire taire les appels de spam sur votre iPhone

Si vous avez un iPhone et que vous souhaitez arrêter les appels automatisés, il existe une solution. Allez simplement dans Paramètres> Téléphone où vous devriez alors voir une bascule pour “Silence des appelants inconnus”. Si vous activez cette option, chaque appel provenant d’un numéro inconnu sera directement dirigé vers la messagerie vocale. La bonne nouvelle est que s’il s’agit d’un appel légitime, le numéro apparaîtra toujours sur votre liste d’appels récents.

Notez que lorsque la fonction est activée, les seuls appels qui passeront sont limités aux numéros de vos contacts, aux numéros que vous avez appelés précédemment et aux numéros des suggestions Siri.