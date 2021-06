Si vous résistez aux capsules, cette machine à expresso Cecotec est une bonne alternative, et pour seulement 69 euros | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les vraies cafetières ont tendance à préférer les machines à expresso, comme celle que Cecotec vend à un prix très abordable dans sa boutique en ligne et qui est livrée avec un vaporisateur.

Le café est l’une des boissons les plus consommées au monde, et bien que les machines à café à capsules soient confortables et appréciées, les amateurs de café authentique ne se tournent pas vers ce nouveau format qui, quelle que soit sa rapidité, n’a pas le même goût ni la même même odeur.

Ce sont les machines à expresso qu’ils préfèrent, même si la plupart des modèles sont assez chers. La plupart, pas tous, et c’est il existe des marques qui vendent des machines à expresso bon marché, comme l’espagnol Cecotec, qui en possède un pour seulement 69 euros dans sa boutique en ligne.

Cette cafetière est parfaite pour les amateurs d’espresso et de cappuccino. Il possède un plateau qui maintient les tasses au chaud, ainsi qu’une double sortie et un vaporisateur réglable.

C’est un prix compétitif dans un secteur où les prix dépassent normalement 100 euros, et aussi avec des fonctionnalités plus qu’intéressantes.

Le Cecotec Power Espresso 20 dispose d’une double sortie, pour préparer deux cafés en même temps, ainsi que d’un cuiseur vapeur et d’un réservoir d’eau amovible facile à nettoyer. Il est livré avec tous les accessoires nécessaires.

Le plateau supérieur chauffe les tasses, au cas où vous voudriez y laisser les vôtres.

En plus des cafés de type expresso, il fait également du cappuccino. Son réservoir est de 1,5 L, il a donc une capacité plus que suffisante pour préparer une ou deux mais plusieurs tasses à la fois.

Vous voulez du bon café, et vous le voulez maintenant : les machines à expresso sont une bonne solution pour les plus pressés, mais il en existe de nombreux types. Voyons comment en choisir un, et les meilleurs modèles du marché.

Il y a certaines choses à garder à l’esprit lors de l’achat d’une cafetière, mais si vous avez déjà opté pour une de ce type et que votre budget est serré, ce modèle de Cecotec est un bon premier pas.

Le design est également assez frappant, avec des finitions en acier inoxydable qui n’ont pas grand-chose à envier à celles d’autres machines à café beaucoup plus chères.

Comme pour tous les produits de la boutique en ligne Cecotec, la livraison est effectuée depuis l’Espagne et est totalement gratuite, donc en un délai compris entre 24 et 72 heures ouvrées vous devriez avoir votre achat chez vous sans frais supplémentaires.

Rejoignez cette chaîne Telegram pour recevoir les meilleures offres sur l’alimentation, les supermarchés et les produits pour la maison sur votre mobile en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.