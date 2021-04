Si vous résolvez ce casse-tête, vous connaîtrez la date de la conférence des développeurs Google I / O 2021 | La technologie

Nous ne savons pas combien de personnes savent encoder sur des cartes perforées, mais si vous voulez être digne de la conférence des développeurs I / O 2021 de Google, vous feriez mieux d’apprendre …

Google en a déjà fait une tradition: faire de la publicité la date de votre plus importante conférence logiciel de l’année, le cache dans des énigmes que vous ne pouvez résoudre que si vous êtes développeur … ou si vous savez utiliser le moteur de recherche Google.

Il y a quelques jours à peine, nous avons appris que la conférence des développeurs de la WWDC 2021 d’Apple se tiendrait du 7 au 11 juin. Aujourd’hui Google annoncez le vôtre, appelez E / S 2021, pour quelques jours avant, de 18-20 mai. Entre les deux se trouve la version 2021 de Microsoft, qui se tiendra du 25 au 27 mai. Ils ont une année entière pour eux trois et ils se réunissent en 15 jours seulement … Mais c’est ainsi que fonctionne le marketing.

Ils ont tous en commun que ce sont des conférences de développeurs, c’est-à-dire qu’ils se concentrent sur logiciels et systèmes d’exploitation. Mais quelque chose de nouveau dans le matériel est toujours annoncé, bien qu’ils ne soient généralement pas mobiles. Haut-parleurs, écouteurs, appareils ménagers, ordinateurs portables, tout ça.

Les trois partagent également que cette année, comme la dernière, ils seront complètement virtuels et gratuits.

Diverses conférences et keynotes auront lieu, et les visiteurs en ligne pourront participer à des sessions de questions et réponses, à des entretiens avec les développeurs, à des tests en ligne de nouveaux produits Google et à d’autres activités virtuelles.

La star est censée être Android 12, puisque la nouvelle version d’Android sera lancée à cette époque. Google en profitera pour montrer ses actualités et, peut-être, présenter un nouveau produit qui lui est associé.

Le nouveau Chromecast est livré avec de nombreuses améliorations, telles que la résolution 4K et une toute nouvelle interface. Il est officiellement en vente maintenant.

Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction, pour révéler la date, Google propose une collection de 10 puzzles axés sur les développeurs, où il faut savoir des choses comme écrire sur une carte perforée comme celles utilisées aux débuts de l’informatique.

Ce n’est pas facile, mais si vous voulez tous les résoudre, 9to5Google a publié la solution.

Un mois de mai très intéressant nous attend dans le domaine des systèmes d’exploitation et des logiciels. Google sera le premier à présenter son actualité pour 2021. La conférence I / O 2021 aura lieu du 18 au 20 mai.