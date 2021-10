Si vous souhaitez décorer votre maison pour Halloween, ce sont les meilleurs accessoires livrés rapidement sur Amazon | La vie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous souhaitez décorer votre maison avec des motifs d’Halloween, ces produits sont disponibles sur Amazon avec une livraison rapide.

Il vous reste moins d’une semaine pour préparer Halloween car est le dimanche 31 octobre 2021. Hormis les costumes, si vous n’avez pas encore fait vos courses pour décorer votre intérieur à cette soirée, nous allons vous donner quelques idées que tout le monde peut se procurer.

Ces produits sont destinés décorer votre maison à Halloween. Ils sont bon marché et la chose la plus importante est qu’ils ont une livraison rapide sur Amazon afin que vous puissiez les obtenir cette semaine. Vous n’aurez qu’à vous inscrire à Amazon Prime pour les obtenir.

Compte tenu du fait qu’il ne reste que quelques jours, la combinaison de ces produits et de Prime est la meilleure que vous puissiez obtenir pour décorer n’importe quelle pièce avec des éléments d’Halloween.

Citrouille à air gonflable pour Halloween

Vous souhaitez décorer une entrée d’une maison ou un portail d’une manière différente cet Halloween ? Ces citrouilles gonflables Ils sont parfaits parce qu’ils ne sont pas seulement accrocheurs, quand vous n’en avez pas besoin, ils prennent peu de place.

Ils sont 4 citrouilles en tissu souriantes empilées et qui sont maintenus dans cette position grâce à un souffleur d’air. Tout ce dont vous avez besoin, comme un piquet de sol, une corde ou des boucles métalliques, est inclus dans la boîte.

Il suffit de le brancher sur une prise et le tour est joué, il se gonfle et le restera tant qu’il sera branché. Ajoutez des LED à la base pour l’éclairer la nuit et vous avez l’accessoire parfait.

Il ne coûte que 39,99 euros sur Amazon.

Guirlande LED citrouille pour Halloween

Pour donner un style accrocheur à votre chambre ou à n’importe quelle pièce de votre maison pendant Halloween, ces petites citrouilles LED elles sont parfaites.

Il s’agit d’une bande de LED avec de petites citrouilles souriantes qui, une fois branchées, s’illuminent d’une touche d’orange parfaite pour ces vacances.

Vous pouvez l’installer n’importe où. Sur une table, au mur, sur un arbre, une étagère… n’importe quel endroit est bon pour qu’ils soient vus et avec une atmosphère sombre.

Cette bande de petites citrouilles illuminées ne coûte que 8,99 euros sur Amazon.

Toile d’araignée et araignées pour décorer

Cela ne peut manquer dans aucune décoration d’Halloween. C’est à propos de un set de 3 produits pour décorer votre intérieur avec des motifs Halloween.

Il a une bande de dentelle à mettre sur une étagère, une bibliothèque ou au mur en noir avec le design d’une toile d’araignée. Mais il contient également 30 petites araignées que vous pouvez coller sur une toile d’araignée blanche que vous pouvez étirer pour recouvrir n’importe quel mur, meuble ou pièce.

Obtenez-le sur Amazon pour seulement 11,98 euros.

Lanternes en papier Jack-o’-lantern

Les fameuses citrouilles que l’on peut voir dans le folklore américain à Halloween s’appellent Jack-o’-lantern. Généralement une citrouille sculptée à la main.

Mais si vous ne souhaitez décorer votre maison que temporairement avec des motifs qui lui ressemblent, ce pack de 4 lanternes orange Ils sont parfaits pour mettre à l’entrée de votre maison ou décorer dans divers endroits.

Ils ne coûtent que 12,99 euros et mesurent 20 centimètres de diamètre et disposent d’un socle avec des lumières LED pour s’éclairer la nuit, ce qui ne nécessite que deux piles.

Autocollants citrouille

Si vous avez acheté des citrouilles pour décorer cet Halloween et que vous avez l’intention de les manger plus tard, ce n’est pas une bonne idée de les percer et de retirer leurs parties internes. Donc, si vous voulez les décorer, la meilleure chose à faire est de comparer l’un de ces Autocollants décoratifs Halloween.

Ce sont des autocollants en feutre bien définis. Ils sont un total de 33 pièces entre les yeux, la bouche et d’autres éléments pour décorer vos citrouilles d’Halloween.

Vous pouvez les obtenir sur Amazon pour seulement 8,99 euros.

